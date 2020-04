Lehtikuva/Emmi Korhonen

Ainakin osa tämän vuoden tapahtumiin ostetuista lipuista käy sellaisenaan ensi vuonna

Yli 500 henkilön yleisötapahtumia ei järjestetä heinäkuun loppuun asti, hallitus linjasi neuvottelussaan keskiviikkona. Elokuun ja alkusyksyn tapahtumista päätetään myöhemmin.

Lähes kaikki kesätapahtumat siis peruuntuvat, koska ne järjestetään kesä–heinäkuussa. Sesongin ulkopuolisista tapahtumista elokuussa suurimmat ovat Flow-festivaali Helsingissä, Helsingin juhlaviikot ja Tampereen teatterikesä.

Suurten tapahtumien järjestäjät ovat kertoneet peruutuksista ja jo varattujen pääsylippujen siirtymisestä kesään 2021.

Hallituksen päätöksen mukaisesti vallitsevassa koronavirustilanteessa myös Työväen Musiikkitapahtuma joudutaan perumaan heinäkuun lopulta. Järjestäjien mukaan päätös on hankala ja surullinen, mutta täysin oikea tässä maailmantilanteessa. Tapahtuma ei halua riskeerata yleisön, artistien eikä henkilökunnan terveyttä missään tilanteessa.

– Tilanne on erittäin surullinen, mutta päätös on täysin vastuullinen tässä vallitsevassa poikkeustilanteessa. Siirrämme katseet nyt tulevaan ja tapahtuma tullaan järjestämään ensi vuonna 29.7.–1.8.2021 ja toivomme, että saamme järjestää sen jälleen UPM Tervasaaren paperitehtaan maisemissa. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jo lipun lunastanut siirtäisi lipun käyttämisen ensi vuoteen, mikä luo varmuutta tulevaan, sanoo Työväen Musiikkitapahtuman toiminnanjohtaja Marianne Haapoja.

Tapahtuma käy nyt läpi ohjelmaa ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan siirtämään osan siitä ensi vuodelle.

Kaikki Työväen Musiikkitapahtumaan 2020 ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 tapahtumaan. Lipun voi myös palauttaa Tiketin toimitusehtojen mukaisesti ja saada lippurahat takaisin Tiketin palvelumaksua lukuunottamatta. Palautusohjeet löytyvät tapahtuman lipunmyyntisivulta.

Kaustisen henkeä virtuaalisesti



Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävän Pro Kaustinen ry:n hallitus päätti torstaina, että juhlat järjestetään seuraavan kerran kesällä 2021 ja tulevan kesän 2020 festivaalit perutaan.

– Päätös on raskas mutta välttämätön vallitsevat olosuhteet huomioiden. Tärkeintä on turvata yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden terveys sekä ennen kaikkea taata juhlien jatkuvuus tulevina vuosina, Pro Kaustinen ry:n puheenjohtaja Ira Korkala kertoo.

Kaustisen henkeä voi pitää yllä juhlien Facebook-sivun My Kaustinen -ryhmässä, johon on taltioitu aiempien vuosien esityksiä.

Vuoden 2020 festivaalille ostetut liput käyvät sellaisenaan vuoden 2021 festivaalille. Kaustinen Folk Music Festival järjestetään seuraavan kerran 12.–18.7.2021. Lipun voi myös palauttaa, jolloin rahat saa takaisin lipunmyyntivälittäjien palvelu- ja käsittelymaksua lukuun ottamatta.

Lisää tietoa löytyy festivaalin kotisivuilta.

Kuhmon lippujen myynti pysähtyi jo aiemmin



Kuhmossa ei soi kamarimusiikki tulevana kesänä. Uusi ajankohta on 11.–24. heinäkuuta 2021. Teema Illuusion taide säilyy.

Myös festivaalin yhteydessä pidettävät musiikkikurssit siirtyvät.

– Tapahtuman siirtäminen on tosiasioiden tunnustamista ja vastuullisuutta, toiminnanjohtaja Sari Rusanen sanoo.

Tälle vuodelle suunnitellun Kuhmon kamarimusiikin toteuttaminen kävi käytännössä mahdottomaksi jo ennen hallituksen eilistä päätöstä. Lippuja myytiin vuoden alusta maaliskuun puoleen väliin normaalisti, mutta rajoitteiden alkaessa lipunmyynti pysähtyi kokonaan. Myös ilmoittautumiset kursseille loppuivat.

Kuhmon Kamarimusiikki on soinut ja Kuhmon musiikkikurssit järjestetty joka kesä vuodesta 1970 lähtien. Viime kesänä pidettiin 50-vuotisjuhlat.

Festivaali on valmiudessa järjestää konsertteja myöhemmin syksyllä rajoitteiden poistuttua. Luvassa on konsertteja ainakin Kuhmossa ja pääkaupunkiseudulla. Myös viime vuonna aloittanut kvartettiakatemia jatkaa toimintaansa.

Tälle vuodelle ostetut liput voi joko vaihtaa seuraavan kesän konsertteihin tai niistä voi saada palautuksen.

Laulurinne vaikenee koko kesäksi



Suomen vanhin rockfestivaali Turun Ruisrock peruutettiin jo alkuviikolla ja nyt myös toiseksi vanhin siirtyy vuodella eteenpäin. Joensuun Ilosaarirockin 50-vuotisjuhlia vietetään 16.–18.7.2021.

– Tämä on surullisin päivä miltei puoli vuosisataa vanhan festivaalin historiassa, mutta näin on silti paras. Meille ihmisten turvallisuus on tärkein asia, ja ymmärrämme, ettei tässä tilanteessa ole vastuullista järjestää Ilosaarirockin kaltaista suurtapahtumaa. Isku on meille raskas, mutta tästä noustaan ja järjestetään ensi vuonna unohtumattomat viisikymppiset, toteaa Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.

Myös Ilosaarirockiin ostetut liput käyvät sellaisinaan vuoden 2021 festivaalille. Liput on myös mahdollista palauttaa ja saada rahat takaisin. Myynnissä on myös erä uuteen nousuun -tukilippuja.

Varis vetoaa musiikkialan tarvitsevan nyt kaiken mahdollisen avun.

– Suosittelemme ostamaan artistien tuotteita, hankkimaan taidetta, tilaamaan ruokaa suosikkiravintolasta tai hankkimaan lippuja tuleviin tapahtumiin. Tuhansilta ihmisiltä on hävinnyt koko elinkeino ja jokainen teko auttaa. Vaikka sitten trubaduurikeikan tilaaminen tutulta soittajalta.

Savonlinnan tämän vuoden ohjelma ensi vuonna



Savonlinnan Oopperajuhlilla esitetään ensi vuonna ohjelmisto, joka oli suunniteltu tälle vuodelle. Samalla lippuvaraukset siirretään automaattisesti seuraavaan kesään.

– Hallituksen linjaus kesän yleisötilaisuuksista on selkeä, ja Oopperajuhlien hallitus toimi sen mukaisesti. Niin paljon kuin festivaalin siirtäminen riipaiseekin, se oli oikea ratkaisu. Oopperajuhlat on ikoninen kesätapahtuma, joka kerää vuosittain yhteen lähes 70 000 musiikin ystävää Savonlinnaan. Työntekijöitä on festivaaliaikaan 1 200, sanoo Oopperajuhlien hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén.

Päätös aiheuttaa festivaalille mittavat taloudelliset menetykset. Oopperajuhlilla kannetaan huolta myös taiteilijoiden ja henkilökunnan toimeentulosta sekä Savonlinnan alueen yrittäjistä, joille Oopperajuhlat on merkittävä sesonki.

Arvion mukaan juhlien siirtäminen vuodella aiheuttaa festivaalille jopa 2 miljoonan euron tappiot.

– Oopperajuhlilla on merkittävä vaikutus myös koko Savonlinnan seudun talouteen, yli 40 miljoonaa euroa vuosittain. Molempien talouden kannalta juhlien siirtäminen on kova isku, josta toipuminen vaatisi tukitoimia valtiolta. Vetoankin päättäjiin Oopperajuhlien jatkon turvaamiseksi, sanoo Walldén.

Oopperajuhlia on järjestetty katkeamatta vuodesta 1967.