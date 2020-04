Lehtikuva/Andrew Parsons

Financial Timesin mukaan todellinen koronaan kuolleiden määrä Britanniassa voi olla jo 41 000.

Brittilehti Financial Times (FT) julkaisi tiistaina laskelman (maksumuurin takana), jonka mukaan Britanniassa on koronaan kuollut jo yli 40 000 ihmistä.

Tämä olisi yli kaksinkertaisesti viralliseen lukuun verrattuna. Vahvistettuja koronakuolemia oli Britanniassa keskiviikkoaamuun mennessä 17 378.

Lehden laskelma perustuu siihen tietoon, että huhtikuun 10. päivänä päättyneellä viikon jaksolla maassa rekisteröitiin kuolleen 18 516 ihmistä, mikä on 75 prosenttia enemmän kuin pitkäaikainen keskiarvo.

Tilastointiin vaikuttaa se, mikä merkitään kuolintodistukseen kuolinsyyksi.

Laskelmassa on arvioitu ”ylimääräisiä” kuolemia olleen samassa suhteessa maaliskuun puolivälistä lähtien eli siitä lähtien kun koronapandemia alkoi vaikuttaa Britannian kuolleisuuteen. Näin laskelma päätyy arvioon, jonka mukaan tämän viikon tiistaihin mennessä Britanniassa on kuollut koronaan noin 41 000 ihmistä.

Britannian kuolemista tapahtuu normaalisti 24 prosenttia hoitokodeissa. Nämä rekisteröityvät tilastoihin viiveellä.

Jos FT:n laskelmat pitäisivät paikkansa, olisi Britanniassa koronakuolemia Yhdysvaltain jälkeen toiseksi eniten maailmassa ja selvästi enemmän kuin sen edellä virallisissa tilastoissa olevissa Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, ettei verrokkimaissa olisi vastaavaa eroa tilastoinnissa.

Tilastointiin vaikuttaa se, mikä merkitään kuolintodistukseen kuolinsyyksi. Tästä voi tulla heittoa molempiin suuntiin laskettaessa koronan aiheuttamia kuolemantapauksia, eivätkä kaikkien maiden käytännöt ole samanlaisia.

Suurempia arvioita muuallakin

Yhdysvaltalainen The New York Times (NYT) julkaisi tiistaina artikkelin, jonka mukaan maailmanlaajuisesti on kuukauden aikana koronaan kuollut vähintään 25 000 ihmistä enemmän kuin viralliset tilastot kertovat.

Myös tässä analyysissa on verrattu tänä keväänä kuolleiden määrää pitkän aikavälin keskiarvoon. Luvut on kerätty 11 maasta ja alueesta, jotka ovat Espanja, Englanti ja Wales, New Yorkin kaupunki, Ranska, Hollanti, Istanbul, Indonesian Jakarta, Belgia, Sveitsi ja Ruotsi.

Eniten ”ylimääräisiä” kuolemia on New Yorkissa, 298 prosenttia ja vähiten Ruotsissa, 12 prosenttia. Näin saatuja lukuja on verrattu virallisiin koronatilastoihin ja arvioitu tällä tavalla koronaan todella kuolleiden määrä.

Yllättävä luku Ruotsista

Yllättävä havainto on se, että Ruotsissa virallisesti ilmoitettuja koronakuolemia oli tutkimusjaksolla 50 enemmän kuin mitä tutkimuksen antama luku olisi ollut. Kaikissa muissa tilanne oli päinvastainen.

Viralliset tilastot ylittävä koronakuolemien luku, vähintään 25 000, on laskettu pelkästään edellä mainituista 11 kohteesta. Sitä ei ole laajennettu arvioksi koko maailman tilanteesta.

New York Timesin mukaan kuolleisuus koronavirukseen on ollut selvästi suurempaa kuin ärhäkän influenssakauden huipulla.

Britannian osalta NYT:n arviossa eivät ole mukana Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. Koska Englanti on selvästi runsasväkisin osa Britanniaa, on arvio joka tapauksessa selvästi varovaisempi kuin Financial Timesilla. NYT:n mukaan Englannissa ja Walesissa ”ylimääräisiä” kuolemia jaksolla 7.3.–10.4 on ollut 33 prosenttia eli 6 300 kappaletta.