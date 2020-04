Lehtikuva/Alberto Pizzoli

WHO varoittaa: Laumasuoja on vielä kovin kaukana

Maailman terveysjärjestön mukaan vasta 2–3 prosentilla ihmisistä on jo ollut koronavirus.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti maanantaina, että rajoitusten purkaminen ei vielä ole missään maassa ajankohtaista.

Alustavat tulokset vasta-ainetesteistä kertovat, että väestötasolla vain 2–3 prosentilla ihmisistä on ollut koronavirus.

WHO:n teknistä toimintaa koronakriisissä johtava tartuntatautien asiantuntija Maria Van Kerkhove sanoi samassa lehdistötilaisuudessa Genevessä, että WHO oli etukäteen arvellut tartunnan saaneiden osuuden olevan jo suurempi.

Rajoitusten liian nopea purkaminen voi kostautua.

Tulokset ovat vielä alustavia. Lisäksi vasta-ainetestien luotettavuudessa on edelleen ongelmia. Ei ole myöskään tietoa, saavatko kaikki sairastetusta koronasta immuniteetin ja kuinka kauan se siinä tapauksessa kestää.

Vasta-ainetutkimuksia

Stanfordin yliopisto julkisti viime perjantaina kalifornialaisessa Santa Claran piirikunnassa tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan todellinen koronaviruksen saaneiden luku on 50–85 kertaa suurempi kuin vahvistettu tartunnan saaneiden luku. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

Kun ottaa huomioon piirikunnan väkiluvun ja siellä vahvistettujen tapausten määrän, myös tässä tutkimuksessa päädytään arvioon, jonka mukaan 2–3 prosentilla piirikunnan asukkaista on ollut korona.

Hollannista tehty tutkimus 7 000 verenluovuttajasta näytti vasta-aineita 3 prosentilla henkilöistä.

Maria Van Kerkhove muistutti maanantaina, että tulokset riippuvat paljon siitä, miten tutkimukset on tehty. Esimerkiksi verenluovuttajat eivät ole satunnaisesti valittu joukko, vaan koostuvat terveistä aikuisista.

Suunnitelmia rajoitusten purkamisesta

Useissa maissa on viime päivinä alettu puhua koronarajoitusten asteittaisesta purkamisesta.

Rajoituksilla on haitallisia taloudellisia, sosiaalisia ja muihin terveydellisiin ongelmiin kuin koronaan liittyviä vaikutuksia. Toisaalta rajoitusten liian nopea purkaminen voi kostautua maissa, joissa parhaimmillaankin on saatu vasta katkaistua tapausten eksponentiaalinen lisääntyminen.

Harvardin yliopiston tutkijaryhmä arvioi Science-lehdessä viime viikolla julkaistussa tutkimuksessaan, että sosiaalisen etäisyyden pitämiseen tähtäävät toimenpiteet saattavat olla tarpeellisia aina vuoteen 2022 saakka, joko jatkuvina tai ajoittaisina.

Ranskassa julkistettiin tiistaina arvio, jonka mukaan 5,7 prosentilla maan väestöstä olisi ollut koronatartunta toukokuun 11. päivään mennessä. Tuona päivänä on määrä aloittaa tiukimpien koronarajoitusten purku Ranskassa.

Laumasuoja kaukana

Vaikka kaikki luvut ovat vasta suuntaa antavia, ne kertovat yhdenmukaisesti, että laumasuoja on vielä hyvin kaukana.

Vielä ei tiedetä, missä vaiheessa laumasuoja koronaviruksen kohdalla olisi mahdollinen. Pandemian alkuvaiheessa esitettiin arvio, jonka mukaan laumasuoja voisi toteutua, jos 60 prosentilla väestöstä on ollut virus. Joillakin viruksilla laumasuojaan tarvitaan 90 prosenttia. Luku riippuu siitä, miten ärhäkkä virus on tarttumaan.

Yhdysvalloissa johtava epidemiologi Anthony Fauci sanoi maanantaina, ettei todellinen talouden elpyminen ole mahdollinen, ennen kuin virus on saatu hallintaan.

Talouden uudelleen avaamiseen sisältyy Faucin mukaan paljon riskejä, mutta vain vähäiset mahdollisuudet suuriin hyötyihin.

Presidentti Donald Trump on viime päivinä yllyttänyt kannattajiaan osoittamaan mieltään koronarajoituksia vastaan. Enemmistö amerikkalaisista (58 prosenttia) on kuitenkin huolissaan siitä, että talous saatetaan avata liian nopeasti. 32 prosenttia on sitä mieltä, että avaaminen voi tapahtua liian hitaasti.