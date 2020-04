All Over Press/Sergei Parshukov

Monilla Venäjän alueilla koronavirus on levinnyt sairaaloissa. Harvaanasutussa Komissa tapauksia on asukaslukuun nähden toiseksi eniten Moskovan jälkeen.

Riippumaton englanninkielinen venäläislehti Moscow Times kertoi maanantaina, että vähintään 70 potilasta ja henkilökunnan jäsentä on saanut koronatartunnan Arkangelin alueella sijaitsevassa psykiatrisessa sairaalassa.

Sairaala asetettiin lauantaina karanteeniin. Tartuttajaksi epäillään sairaanhoitajaa, joka oli äskettäin palannut Moskovasta.

Ylivoimaisesti eniten Venäjän vahvistetuista koronatartunnoista on Moskovassa, mutta virus on alkanut levitä myös syrjäisemmille seuduille, kuten harvaan asutuille pohjoisille alueilla. Suunnilleen Ranskan kokoisessa Arkangelin oblastissa on 1,1 miljoonaa asukasta.

Viranomaiset yrittivät Komissa peitellä tilannetta.

Arkangeli on nyt useiden muiden alueiden tavoin asettanut kahden viikon kotikaranteenin Moskovasta, Pietarista ja muilta suurten tartuntamäärien alueilta tulijoille.

Virus levisi ympäri Komia

Jo aiemmin koronavirus iski Arkangelin oblastin naapurissa sijaitsevaan Komin tasavaltaan. Siellä on virallisten lukujen mukaan asukaslukuun nähden toiseksi eniten tartuntoja Moskovan jälkeen.

Viranomaiset yrittivät Komissa peitellä tilannetta, mutta riippumattomat nettisivustot ja kansalaisaktivistit ovat jäljittäneet tartuntaketjut tasavallan pääkaupungin Syktyvkarin vieressä sijaitsevan Ezhvan sairaalaan.

Ensimmäisenä tartuttajana pidetään kirurgia, joka jatkoi työtään koronaoireista huolimatta. Tämän puolestaan uskotaan saaneen tartunnan Euroopan matkalta palanneelta tyttäreltään.

Komin terveysviranomaiset eivät eristäneet Ezhvan sairaalaa, vaan ryhtyivät siirtämään oireettomia potilaita ensin Syktyvkarin sairaalaan ja sieltä muihin Komin sairaaloihin. Näin virus pääsi leviämään. Osa leikanneen kirurgin kanssa lähikontaktissa olleista oli vain kotiutettu.

Lopulta Komin viranomaiset myönsivät, että heillä on ongelma. Presidentti Vladimir Putin erotti Komin kuvernöörin ja myös tasavallan korkein terveysviranomainen joutui eroamaan. Uusi kuvernööri Vladimir Uiba on siviiliammatiltaan epidemiologi.

Komin tasavalta on pinta-alaltaan lähes Ruotsin kokoinen. Asukkaita on vajaa 900 000, ja vuoden 2010 väestönlaskennan mukaan heistä oli suomensukuisia komeja 24 prosenttia.

Sairaalat tartuntapaikkoina

Komin tapaus tuo esiin yhden koronaepidemian hallintaa Venäjällä vaikeuttavan seikan: paikalliset viranomaiset peittelevät tietoja, koska he eivät halua kertoa huonoja uutisia korkeammille tahoille.

Komilainen kansalaisaktivisti Ernest Mazek sanoi sunnuntaina The New York Timesin puhelinhaastattelussa, että ”Putin ei istu bunkkerissaan ja käske kaikkia kätkemään totuutta”. Paikalliset viranomaiset valehtelevat Mazekin mukaan, koska he ovat tottuneet tekemään niin.

Toinen ongelma, jonka edessä Venäjä on kasvavassa määrin, on suuri ero sairaanhoidon resursseissa suurten kaupunkien ja muun maan välillä. Esimerkiksi Komissa taso on paljon heikompi kuin Moskovassa tai Pietarissa.

Terveys- ja kuluttajavirasto Rospotrebnadzorin johtaja sanoi viime viikolla, että Venäjällä on 74 koronapesäkettä, ja niistä yli puolessa virus on levinnyt sairaaloissa. Sairaaloihin on yhdistetty tartuntaketjut muun muassa Stavropolissa, Ivanovossa, Ufassa ja Moskovan alueella sijaitsevassa Mitinossa.

Virallisten lukujen mukaan Venäjällä on runsaat 47 000 vahvistettua koronatartuntaa ja 405 kuollutta, mutta keskushallinto on myöntänyt, että todellinen luku on korkeampi.