Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Huoltovarmuuskeskukselta meni kymmenen miljoonaa hengityssuojaimiin, jotka eivät sovellu tarkoitukseensa.

Suojavarusteita kuluu koronaviruspandemiassa aiempia pandemioita enemmän. Sen taustalla on useampia syitä, kirjoittaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) Facebook-sivuillaan.

– Tämän pandemian kohdalla on korostunut oireettomien suojaamisen merkitys, mikä on kasvattanut suojavarusteiden kysyntää suhteessa aiempiin pandemioihin. Myös uudet suositukset suojaimien käytöstä esimerkiksi kotihoidossa ovat lisänneet niiden tarvetta.

– Tämän lisäksi erityisesti tehohoitoa tarvitsevien potilaiden osuus sairaalahoidossa olevista potilaista on koronavirusepidemiassa suuri, mikä lisää suojavälineiden kulutusta.

Suojavarusteiden riittämättömyydestä on käyty Suomessa tiukkaa keskustelua.

– Suomessa suojavarusteista ja muustakin materiaalisesta varautumisesta vastaavat ensisijaisesti sairaanhoitopiirit, kunnat ja yksityiset palveluntuottaja itse, Pekonen toteaa.

Pekonen mainitsee kirjoituksessaan, että viimeisenä takaajana kriittisten materiaalien takaajana toimii Suomessa Huoltovarmuuskeskus.

– Ministeriössä seurataan tilannetta jatkuvasti, ja kasvaneen kysynnän perusteella Huoltovarmuuskeskukselle on tehty mittaluokaltaan suurempia hankintapyyntöjä.

Ministeriö tilaa, keskus hankkii

Huoltovarmuuskeskus epäonnistui pahoin ensimmäisissä hengityssuojainkaupoissaan. Se päätyi tilaamaan tuotteita rikoksista tuomituilta yrittäjiltä Tiina Jylhältä ja Onni Sarmasteelta. Näihin kauppoihin kului kymmenen miljoonaa euroa, mutta osaa rahoista ollaan perimässä takaisin.

Kaupat johtivat Huoltovarmuuskeskuksen johtajana toiminaan Tomi Louneman eroon. Väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoi maanantaiaamuna Ylelle, että kaikki Sarmasteelta tilatut hengityssuojat ovat kelvottomia.

Pekonen selventää Facebook-kirjoituksessaan, että sosiaali- ja terveysministeriö rakentaa epidemiatilanteen ja ennustetietojen perusteella tilannekuvan, jonka pohjalta se tekee hankintaesityksen Huoltovarmuuskeskukselle.

– Yksinkertaistaen voi sanoa, että ministeriö vastaa tarvittavista määristä ja Huoltovarmuuskeskus vastaa siitä, miten hankinnat tehdään. Sosiaali- ja terveysministeriö on tähän mennessä kevään 2020 aikana tehnyt suojavarusteista, testausvälineistä ja laitteista Huoltovarmuuskeskukselle yhteensä viisi hankintaesitystä.

Hallitus on lisäbudjetissaan varannut 600 miljoonaa euroa suojavarusteiden hankintaan.

Pekosen mukaan tällä hetkellä suojavälineitä on varastossa riittävästi. Muun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on kritisoinut, ettei varusteita ole tarpeeksi paljon.

– Me otamme kuntien ja kaupunkien huolen suojavarusteiden riittävyydestä äärimmäisen vakavasti. Meidän tietojemme mukaan suojavälineitä on varastoissa riittävästi, mutta jossakin kohtaa on selvästi vakava ongelma, jos varusteita ei riitä siellä missä niitä tarvitaan.