Tämä on huolen kevät. Meistä kukaan, ei vahvinkaan, ole immuuni koronan aiheuttamalle huolelle ja rajoitustoimenpiteille. Reagoimme tilanteeseen eri tavalla, ja meillä on vaihtelevat tilanteet, mistä huolen kannamme. Vaikka jokainen meistä voi sairastua, emme kaikki ole samassa veneessä. Toiset käyvät töissä sairaalassa varmistamassa, että ovenkahvat ovat puhtaita, ja toiset meistä treenaavat etätöiden lomassa oman kartanon kuntosalilla.

Itse kannan huolta perheistä, joissa vanhemmat lomautetaan tai joissa päihteiden käyttö, väkivalta ja pelko lisääntyvät, kun rajoitukset sulkevat meidät neljän seinän sisälle. Näiden jälkien hoitaminen tulee viemään meiltä pidemmän aikaa kuin mitä rajoitukset ovat voimassa.

Mikä on se todellinen uhka, joka meitä tulevaisuudessa vaanii ilmatilassa? Se ei ole toisen maan sotakoneet vaan virukset ja taudit. Koronavirus on laittanut maailmantalouden polvilleen, sulkenut ihmiset koteihinsa, aiheuttanut kärsimystä ja kuolemia. Viruksen tuho ei lopu lääkkeiden ja rokotusten keksimisen myötä. Uudelleenrakennus tulee viemään aikaa ja rahaa, emmekä vielä tiedä, millaisia inhimillisiä ja taloudellisia kärsimyksiä rajoitustoimista seuraa. Asiantuntijat ovat kuitenkin varsin yhtä mieltä siitä, että lamassa ollaan ja sen synkkyys ja pituus riippuu rajoitustoimien pituudesta.

Tiedämme tämän, ja silti A-studiossa (8.4.) pääministeri vakuutti, että edelleen aiotaan laittaa miljardeja Hornet-monitoimihävittäjien uusimiseen, koska hankinta pitää nyt tehdä. Kaikki muut menot ja tulot aiotaan käydä läpi, mutta sotavarusteluun ei haluta koskea. Tämän päivän turvallisuuspolitiikan keskiöön eivät kuulu hävittäjäkoneet vaan hengityskoneet ja niitä käyttävät ammattilaiset. Panostus terveysuhkien tutkimukseen ja terveydenhuollon valmiuteen on tehokkaampaa ja ajankohtaisempaa maanpuolustusta kuin asevarustelu. Asiantuntijat arvioivat, ettei tämä ole meidän aikamme viimeinen pandemia, joten viimeistään nyt on ryhdyttävä varautumaan tulevaisuuden pandemioihin.

Todennäköisimmät tulevaisuuden turvallisuusuhat eivät ole sotilaallisia, vaan meidän aikamme suurimmat uhat ovat ilmastonmuutos ja pandemiat. Maailman terveysjärjestö WHO on huomauttanut, että ilmastonmuutos voi kiihdyttää tartuntatautien leviämistä. Sotakoneet eivät tässä taistelussa auta. Siksi nyt tulisi laittaa hävittäjähankinnat jäihin ja miettiä, mikä meitä todella tulevaisuudessa uhkaa ja varautua siihen. Esimerkiksi Kanada aikoo pärjätä omilla Horneteillaan vielä vuoteen 2032, vaikka heillä on vanhempaa kalustoa kun meillä. Eiköhän mekin pärjätä.

Kyllä me tästä selvitään. Tulee aika, jolloin tämä korona-pandemia on ohi ja uudelleenrakennamme Suomen, jossa panostetaan kansanterveyteen ja hiilivapauteen.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja.