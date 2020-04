Lehtikuva/Munir Uz Zaman

Shilpy on töissä Bangladeshin suurimmassa bordellissa Daulatdiassa, mutta nyt hän pelkää kahden tyttärensä tulevaisuuden puolesta. Kun maa on koronaviruksen takia sulkenut bordellit, Shilpy epäilee, ettei enää kykene kustantamaan lastensa ylläpitoa ja koulutusta bordellin ulkopuolella.

– Kun minä synnyin bordellissa, nainen, jolle äitini työskenteli, tarjosi kaikille riisivanukkaan juhlan kunniaksi. Täällä arvostetaan vain tyttövauvoja, Shilpy sanoo.

– Olin kai kuuden vanha, kun opin tanssimaan, meikkaamaan ja muita tässä ammatissa hyödyllisiä taitoja. Muutaman vuoden kuluttua minut myytiin.

Seksityö on Bangladeshissa laillista yli 18-vuotiaille, vaikka monet aloittavat paljon nuorempina.

Oikeudet vahvistettiin 2014

Seksityöläisten oikeudet vahvistettiin vuonna 2014. Bangladeshin naisjuristien yhdistys sai maan korkeimman oikeuden vakuuttumaan, että seksityöläisten karkotus suuresta Kandaparan bordellista oli laiton. Oikeuden päätös oli tervetullut, sillä bordellissa syntyneillä tytöillä ei ollut muutakaan paikkaa.

Nyt bordellit kuitenkin ovat kiinni. Seksityöläiset hyväksyvät sulkemisen, sillä he ymmärtävät virustartunnan vakavuuden.

Bangladeshin hallitus on luvannut kaikille seksityöläisille 30 kilon riisipaketin, parikymmentä euroa rahaa sekä vapautuksen vuokranmaksusta sulun ajaksi. Shilpylle sulku on silti musertavan huono uutinen. Hän on huolissaan tyttäristään, jotka hän on antanut paikallisen kansalaisjärjestön ylläpitämään turvakotiin.

– Kun annoin lapseni heidän hoivaansa, nuorempi tyttö oli vain kuuden kuukauden ikäinen. Tiesin, että heidän täytyy päästä pois tästä paikasta. Maksan osan heidän koulutuksestaan ja kansalaisjärjestö maksaa loput. Kansalaisjärjestön nainen vakuutti minulle, ettei tyttöjen milloinkaan tarvitse palata bordelliin. Haluaisin, että he menisivät naimisiin ja eläisivät tavallista elämää, Shilpy selittää.

– Nyt kun bordellimme on suljettu, minulla ei ole mitään ansioita ja pelkään, että lasteni elämä menee pilalle. Minulla ei ole heille mitään paikkaa. Perheeni on katkaissut kaikki siteet, ja tämä on ainoa kotini, Shilpy huokaa.

Hän ei ole huolineen yksin. Useimmat bangladeshilaiset seksityöläiset elävät kädestä suuhun ja vain noin yksi yhdeksästä saa säästöönkin jotain.

