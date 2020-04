IPS/Isaiah Esipisu

Papyrusruovikossa sujahtelee 46 harvinaista lintulajia.

Luke Oromo saapuu Dunga Beachille, Kenian Kisumun kaupungin ulkolaidalle yhdentoista maissa lauantaiaamupäivällä. Hän suuntaa suoraa päätä rakennelmalle, joka tunnetaan nimellä Dungan papyruskävelysilta.

Hän maksaa noin 1,7 euron päivämaksun ja liittyy viiden muun vierailijan seuraan kävelysillalla, joka on rakennettu kosteikkosuon ylle Victoriajärven rannalla. Oromo istuutuu ulkoilmakahvilaan, tilaa juoman ja nauttii näkymästä Afrikan suurimmalle järvelle.

Siinä on hyvä bongailla lintuja. Voi nähdä harvinaisen ja uhanalaisen suokeltakertun tai ugandanmetsäkerttusen tai papyrushempon – kaikki nimenomaan papyrusta kasvavalle kosteikolle tyypillisiä lajeja.

Vesihyasintti ja levät ovat järkyttäneet järven ekosysteemiä.

On vaikea uskoa, että vain muutama vuosi sitten Dunga Beach oli pahoin saastunut, ja sen saasteet levisivät laajemmallekin Victoriajärveen.

Vesiensuojelua ja tuloja nuorille

Kaksi vuotta sitten paikallisten nuorten ympäristöryhmä esitti Victoriajärven Winamin yhteen lahteen asti ulottuvan lietteisen marskimaan muuttamista matkailukohteeksi. Ryhmä sai rahallista tukea Ranskan Kenian-suurlähetystöltä.

– Päätavoitteemme oli luoda lisätuloja nuorille ja samalla suojella vesiympäristöä, ryhmän vetäjä Samuel Owino sanoo.

Alueella oppaana työskentelevä Edgar Ochieng, 28, kertoo, että kävelysillasta ja sille pystytetystä pienestä museosta on tullut täydellinen turistikohde paikallisille ja ulkomaisille vierailijoille.

– Paikallisista vieraista suurin osa on opiskelijoita maan eri puolilta. He saapuvat viikonloppuisin päiväsaikaan tutustumaan pieneen museoomme, jossa on näytteillä perinteistä käsityötaitoa – täällä tehtyjä soittimia, tarve-esineitä, koristeita ja asuja. Naisryhmät ovat valmistaneet useimmat näistä esineistä, Ochieng sanoo.

Owino huomauttaa, että monet ulkomaiset vieraat tulevat mieluiten hyvin varhain aamulla. Dungan ympäristöryhmän kokoaman käsikirjan mukaan papyrusruovikossa sujahtelee 46 harvinaista lintulajia. Turistit haluavat bongata niistä mahdollisimman monta.

Kosteikosta tehtiin suojelualue samaan aikaan kävelysillan rakentamisen kanssa. Rannalla toimineet kaupat ja ruokapaikat siirrettiin paikallishallinnon avustuksella kauemmas vedestä. Osassa niistä oli käymälöitä suoraan veden päällä ja jätökset tippuivat järveen. Nyt kun ravintolat ovat rannan takana, kosteikon tila on kohentunut.

Tuhokasvista arvoraaka-aineeksi

Noin sadan metrin päässä kävelysillasta on biokaasutehdas, joka tuottaa päivässä noin 50 000 litraa etanolikaasua. Pääraaka-aineena on järvellä villinä rehottava vesihyasintti.

Erittäin nopeasti kasvavaa ja leviävää vesihyasinttia on Victoriajärvellä pahimmillaan niin runsaasti, ettei veden pintaa näe eivätkä veneet pysty kulkemaan. Vesihyasintti ja levät ovat järkyttäneet järven ekosysteemiä ja pienentäneet Victoriajärven kalakantoja.

Suuri syypää on maatalous järven ympärillä. Maatiloilta on valunut järveen lannoitteita ja muita kemikaaleja, jotka ovat ruokkineet niin vesihyasinttia kuin leviäkin.

Lisäksi teollisuus Kisumun sekä Victoriajärven muiden rantavaltioiden, Ugandan ja Tansanian, kaupunkien ympärillä on muuttanut järven paikoitellen suoranaiseksi terveysriskiksi. Vaatii vielä paljon työtä ja ennen muuta yhteistyötä ennen kuin järvi on pelastettu.

Dungan papyruskävelysilta ja Dunga Beachin puhdistaminen ovat siinä hyvä alku.

