Icebreakers 2019 yhteistuotantona norjalaisen tuotantoyhtiön Filmavdelingen AS kanssa. Kesto 71 minuuttia. Käsikirjoitus ja ohjaus: Tiina Madisson (kuvassa oikealla), kuvaus: Marita Hällfors, Anna Karatvuo, äänitys: Mart Kessel-Otsa, leikkaus: Katja Pällijfeff, musiikki: Salla Luhtala, linjatuottajat: Joonas Kauppinen, Alexander Kristiansen, vastaava tuottaja: Kirsi Mattila Nähtävillä Yle Areenassa 13.4. 2020.

Joka toinen tyttö päätyy naimisiin alaikäisenä.

Vaikka Rekha on vasta 14-vuotias, isän ja suvun miesten mielestä aviomiehen löytämisellä on jo kiire.

Lapsiavioliitot ovat lailla kielletty, mutta Rekhan kotikylässä Nepalissa Terain alueella, lähellä Intian rajaa, ne ovat yhä perinne: Tytöt on naitettava ennen kuin heidän katsotaan pilanneen maineensa. Joka toinen tyttö päätyy naimisiin alaikäisenä.

Rekha saa vielä käydä koulua ja haaveilee englannin opettajan ammatista. Siihen hän ei kuitenkaan koskaan pääse.

Tiina Madissonin ohjaama Nepalin morsian -dokumentti (Icebreakers 2019) kertoo yhden tytön ja perheen tarinan. Madisson työryhmineen työsti elokuvaa kaikkiaan neljä vuotta Nepalissa, jossa ohjaajalla on verkostot aiempien dokumenttiensa ja reportaasiensa vuoksi.

Loisteliaasti kuvattu, lähes unenomainen elokuva pääsee näyttämään perheen arjen läheltä.

Se sisältää myös huumoria, kun kylän miehet pohtivat, kuinka löytää Rekhalle puoliso. Se kertoo suloisen tytön haaveista ja sopeutumisesta kohtaloonsa. Siinä nähdään Rekhan ja perheen valmistautuminen häihin vanhemman sulhasen kanssa. Lopulta nähdään myös avioelämää kaupungissa, kaukana kotikylästä, tuntien tiettömän taipaleen takana.

Ainutlaatuinen mahdollisuus

Madisson pääsi lähelle Rekhan perhettä ja lapsiavioliittoperinnettä, koska tunsi ennestään kulttuurin ja paljon hmisiä Nepalista. Tyttö oli hänen nepalilaisen assistenttinsa sisaren tytär.

– Tajusin, että minulla oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä ilmiöön sisään, hän sanoo.

Lapsiavioliitto on paikallinen ilmiö Terain

alueella, joka on lähellä Intian rajaa. Kulttuurikin on hyvin intialainen.

– Tuntui, että he ovat itsekin väsyneitä naittamaan lapsiaan. Myötäjäisrahojen kerääminen on taakka tyttöjen perheille, Madisson kertoo.

– Ehkä siksi heillä oli halu puhua ulkopuolisille. Kuuntelen ihmisiä, ja jos kuuntelee, ihmiset myös puhuvat.

Vanhemmat ajattelevat tarkoittavansa tytärtensä parasta, kun naittavat nämä lapsina. Avioliitto katkaisee kuitenkin koulunkäynnin, johtaa varhaisiin raskauksiin ja sulkee tytöt yhteisön toiminnasta.

– Tiedetään myös, että näissä avioliitoissa on paljon hyväksikäyttöä ja parisuhdeväkivaltaa, Madisson sanoo.

Tytöt kuitenkin kasvavat niihin. Myös Rekhan äiti oli naitu alaikäisenä.

– Tytötkin ovat aloitteellisia avioliiton suhteen, koska avioliiton ulkopuolista seurustelua ei sallita. Rekhan pikkusisko haaveili avioliitosta.

Rekha oli toisenlainen, boheemi unelmoija.

– Hänessä on jotain erityistä ja hän on uskomattoman kuvauksellinen, Madisson sanoo.

– Se oli hiukan ongelmallista, että hän puhui vain vähän, mutta toisaalta en halunnut tehdä haastatteluihin pohjautuvaa reportaasia, vaan elokuvan.

Perheenlisäystä

Rekhalle kuuluu hyvää. Madisson sai muutama viikko sitten tämän puolisolta kuvan, jossa oli pariskunnan ensimmäinen lapsi.

– Samanlainen kurttunaama kuin Rekha. Ihanan näköinen tyttö, Madisson sanoo.

Hänellä on kova hinku palata Nepaliin, mutta koronapandemian aikaan se ei ole nyt mahdollista.

– Olen kuvannut aiemmin siellä paljon materiaalia, josta varmaankin työstän nyt toisen elokuvan, hän kertoo.

