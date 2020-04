CC-BY-SA-2.0/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Suosituimmat koronaan liittyvät salaliittoteoriat koskevat Bill Gatesia, 5G-verkkoja ja viruksen kehittämistä laboratoriossa.

Microsoft-yhtiön perustajaan, miljardööri Bill Gatesiin kohdistuvat äärioikeiston salaliittoteoriat ovat saaneet uutta puhtia koronapandemiasta.

Ilmiöstä Yhdysvalloissa kertoo The New York Times perjantainal (lehden koronaan liittyvät artikkelit ovat luettavissa ilman maksumuuria).

Gates varoitti puheessaan vuonna 2015, että ihmiskunnan suurin uhka ei ole ydinsota vaan jokin tartuntatautia aiheuttava, laajalle leviävä virus.

Salaliittoväitettä Gatesista on levitetty Suomessakin.

Äärioikeistolaiset ovat tänä keväänä kaivaneet tämän puheen esiin ja kääntäneet sen todisteeksi siitä, että Gates on jo pitkään suunnitellut käyttävänsä pandemiaa omiin tarkoituksiinsa.

Salaliittoteorian eri versioiden mukaan Gates on jopa itse kehittänyt koronaviruksen joko tehdäkseen sillä rahaa, alistaakseen maailman terveydenhoitojärjestelmän valtaansa, tappaakseen ihmisiä tai saadakseen maailman ihmiset valvontaansa.

Teorioihin on kytketty myös Maailman terveysjärjestö WHO:hon erityisesti Yhdysvalloissa kohdistuvat epäluulot ja se tosiseikka, että Bill ja Melinda Gatesin säätiö lahjoittaa WHO:lle lähes 10 prosenttia sen budjetista.

Gates nousi ohi Sorosin

Salaliittoteorioita levittävät ahkerasti sosiaalisessa mediassa muun muassa rokotustenvastustajat sekä äärioikeiston QAnon-ryhmä. Niitä ovat Yhdysvalloissa toistelleet myös konservatiiviset mediapersoonat kuten Laura Ingraham.

Vettä äärioikeiston myllyyn on antanut se, että Bill Gates on arvostellut presidentti Donald Trumpin koronapolitiikkaa, viimeksi päätöstä keskeyttää Yhdysvaltain rahoitus WHO:lle.

Mediaa analysoivan Zignal Labs -sivuston mukaan Gates on tällä hetkellä suosituin koronaan liittyvien salaliittoteorioiden kohde.

Gatesin taakse on jäänyt jopa äärioikeiston kestoinhokki George Sorosin. Kovassa nousussa äärioikeiston vainolistalla on myös Yhdysvaltain johtava epidemiologi Anthony Fauci, joka on tiedotustilaisuuksissa poikennut Trumpin linjasta. Faucin suojaksi jouduttiin pari viikkoa sitten asettamaan turvamiehiä.

Gatesin uusi suosio salaliittoteorioiden kohteena ei ole vierasta Suomessakaan. Esimerkiksi Kansan Uutisten aivan muihin asioihin liittyvien juttujen yleisökommenteissa on viime päivinä näkynyt mielipiteitä, joissa on levitetty väitteitä Gatesin koronajuonista ja lisäksi väitetty häntä pedofiiliksi.

Myöskin salaliittoteorioihin erikoistuneen QAnon-ryhmän tarroja (punamusta tarra, jossa on keskellä iso Q-kirjain) on nähty Helsingissäkin.

”5G-verkon syytä”

Toinen hyvin suosittu salaliittoteoria liittää matkapuhelinten 5G-verkot koronavirukseen. Niiden mukaan verkkojen sähkömagneettinen säteily vaurioittaa ihmisten vastustuskykyä niin, että he sairastuvat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

5G-salaliittoteoria on saanut jalansijaa erityisesti Britanniassa, ja jotkut paikallisjulkkikset ovat levittäneet sitä.

Britanniassa on poltettu useita linkkimastoja eri puolilla maata. Muun muassa yhden koronapotilaita hoitavan sairaalan yhteydet katkesivat tämän seurauksena.

The Independent -lehti kertoi perjantaina, että monet puhelinasentajat ovat joutuneet Britanniassa ahdistelun ja uhkailun kohteeksi 5G-teorian takia.

”Karannut laboratoriosta”

Kolmas suosittu salaliittoteoria väittää, että koronavirus on joko kehitetty tuhotarkoituksella laboratoriossa tai se on lähtenyt leviämään päästyään vahingossa karkuun laboratoriosta.

Tavanomaisten salaliittoteoreetikoiden lisäksi tällaista ovat vihjailleet myös jotkut viralliset tahot.

Kiinassa jotkut viranomaiset (eivät korkeimmasta johdosta) ovat väittäneet, että koronavirus kehitettiin yhdysvaltalaisessa laboratoriossa ja tuotiin Kiinaan.

Yhdysvalloissa päinvastoin on väitetty, että virus on kehitetty kiinalaisessa laboratoriossa osana Kiinan maailmanvalloitussuunnitelmia.

Presidentti Donald Trump antoi vauhtia salaliittoväitteelle tällä viikolla tiedotustilaisuudessaan, kun hän vastauksena kysymykseen antoi ymmärtää, että koronavirus saattaa olla peräisin kiinalaisesta laboratoriosta ja asiaa pitää tutkia.