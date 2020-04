Lehtikuva/Kaisa Siren

Moni entinen sotilas työskentelee hävittäjälobbarina.

Puolustusvoimien entisen komentajan Jarmo Lindbergin ryhtyminen hävittäjälobbariksi näytti olleen hallitukselle viimeinen pisara. Puolustusministeriö tiedotti perjantaina, että hävittäjähankkeen valmistelussa on jatkossa pitäydyttävä kaikista yhteyksistä HX-hävittäjähankkeen tarjoajia edustavien konsulttiyritysten ja konsulttien kanssa.

Puolustusministeriön mukaan puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) teki päätöksen käytyään asiasta keskustelun tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa.

– Käytäntö koskee kaikkia tapaamisia ja muita yhteyksiä ja astuu voimaan välittömästi. HX-hanke tulee vetoamaan kaikkiin tarjoajiin, jotta konsultteja ei käytettäisi enää myöskään virallisissa neuvotteluissa, puolustusministeriön tiedotteessa kirjoitetaan.

Tiedotteessa ei mainita Lindbergin nimeä, mutta linjaus tehtiin päivä sen jälkeen kun puolustusvoimien komentajana 2014–2019 toimineen Lindbergin lobbaripesti tuli julki. Eilen STT kertoi, että Lindberg on ryhtynyt lobbaamaan yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin hävittäjää.

Lindbergin lisäksi puolustusvoimien komentajana vuosina 2001–2009 toiminut Juhani Kaskeala lobbasi hävittäjiä. Myös merivoimien entinen komentaja Kari Takanen työskentelee hävittäjälobbarina, kuten myös entinen puolustusministeri Jan-Erik Enestam.

Puolustusministeriön mukaan nyt tehdyn linjauksen taustalla on, että hävittäjähankkeessa on siirrytty valmistelemaan lopullista tarjouspyyntöä ja tässä vaiheessa halutaan tehdä selvä ero tarjoajayritysten ja heitä edustavien konsulttiyritysten välille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on linjannut, että se tekee päätöksen Hornet-hävittäjät korvaavien taistelukoneiden hankinnasta. Hornetit on määrä korvata täysimääräisesti. Hintalappu on vähintään 7–11 miljardia.

