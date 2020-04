Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kaksi puolustusvoimien entistä komentajaa, kaksi entistä puolustusministeriä ja joukko muita vaikuttajia lobbaa Suomelle hävittäjiä.

Puolustusvoimien entisen komentaja Jarmo Lindbergin siirtyminen hävittäjälobbariksi on moraalitonta, paaluttaa vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi. STT kertoi eilen, että Lindberg on palkattu ajamaan yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin hävittäjää Suomen puolustusvoimien uudeksi taistelukoneeksi.

– Eläkkeelle siirtynyt kenraali hyödyntää kaiken sen osaamisensa, jonka on hankkinut Suomen valtion palveluksessa, amerikkalaisen sotateollisen yrityksen käyttöön, Mustajärvi sanoo.

Mustajärven mukaan Lindbergin toimiessa puolustusvoimien komentajana oli jo nähtävissä mieltymys yhdysvaltalaiseen vaihtoehtoon. Lockheed Martinin lisäksi yhdysvaltalainen Boeing on mukana kilpailemassa hävittäjähankinnassa.

– Lindberg sai työstään korkean yhdysvaltalaisen kunniamerkin, Mustajärvi huomauttaa.

Puolustusministeriö on koonnut verkkosivuilleen tiedon, ketkä toimivat Suomessa eri hävittäjäyritysten yhteistyötahoina. Lindbergin lisäksi myös toinen entinen puolustusvoimien komentaja, Juhani Kaskeala saa palkkaa hävittäjäkonsulttina. Kaskeala on mukana lobbaamassa Boeingin hanketta.

Merivoimien entinen komentaja Kari Takanen puolestaan lobbaa ranskalaisen Dassaultin lobbarina konsulttitoimisto Rud Pedersenin palkkalistalla. Rud Pedersenillä työskentelee myös entisen puolustusministeri Carl Haglundin valtiosihteerinä toiminut Marcus Rantala.

– Kaikilla toimittajaehdokkailla on palkkalistoillaan joko entisiä suomalaisia upseereita tai ministereitä. Se muodostaa entistä suuremman moraaliongelman, Mustajärvi sanoo.

Lindbergillä oli puolen vuoden karenssiaika, jonka aikana hän ei esimerkiksi saanut aloittaa aiempiin tehtäviinsä liittyvää elinkeinon- tai ammatinharjoittamista, kertoo Helsingin Sanomat .

– Ongelma on sen suuruinen, että pitää välittömästi käynnistää lainsäädäntötyö karenssiajan ja -ehtojen tarkistamiseksi, kun sotilashenkilö siirtyy palvelusaikansa jälkeen esimerkiksi yrityselämän palvelukseen, Mustajärvi katsoo.

Hän kaipaa myös koko hävittäjähankinnasta laajaa kansalaiskeskustelua.

– HX-hankinta voi osoittautua myös Suomen historian suurimmaksi virheinvestoinniksi.

Suomi on päättänyt korvata nykyiset Hornet-hävittäjät uusilla hävittäjillä. Päätöksen teki Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus, ja nykyinen hallitus on luvannut saattaa päätöksen loppuun. Hankkeen hintalapuksi on arvioitu 7–11 miljardia.