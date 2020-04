Lehtikuva/Menahem Kahana

Kolmet knessetin, parlamentin, vaalit vuoden sisällä eivät ole onnistuneet laukaisemaan poliittista pattitilannetta Israelissa. Tuorein yritys muodostaa hallitus kaatui torstain vastaisena yönä – henkilökohtaisen edun asettamiseen maan edun edelle.

Israelin presidentti Reuven Rivlin antoi maaliskuun vaalien jälkeen keskustalaisen Sininen ja valkoinen -puolueen johtajalle Benny Gantzille tehtäväksi muodostaa hallitus. Hänellä oli 120-paikkaisessa knessetissä 62 edustajan tuki.

Vaalikamppailussa Gantz oli ilmoittanut, ettei suostu yhteistyöhön korruptiosyytteiden ryvettämän pääministeri Benjamin Netanjahun, oikeistokonservatiivisen Likudin johtajan kanssa.

Netanjahulla on takanaan oman puolueensa 36 edustajaa sekä uskontopuolueista ja äärioikeistosta valitut knessetin jäsenet, kaikkiaan 58.

Netanjahu halusi Likudille veto-oikeuden tuomarinimitykseen.

Benny Gantz kuitenkin pyörsi sanansa ja ryhtyi neuvottelemaan Netanjahun kanssa yhteishallituksesta. Hän perusteli tekoaan koronaviruksen aiheuttamalla poikkeustilanteella. Samalla hän kuitenkin menetti liittolaisiaan niin, että hänellä on tukenaan noin 20 edustajaa.

Netanjahu vaati veto-oikeutta

Hallituksen muodostaminen kariutui puoliltaöin torstaita vasten neuvotteluille varatun ajan umpeutuessa. Presidentti Rivlin oli kahteen kertaan myöntänyt lisäaikaa.

Kivenä hallitussovun tiellä on Netanjahun aseman turvaaminen pääministerinä. Tarkoituksena nimittäin oli, että hän jatkaisi nykyisessä tehtävässään 18 kuukautta, minkä jälkeen Gantz siirtyisi pääministeriksi.

Netanjahu on syytteessä korruptiosta ja virka-aseman väärinkäytöstä. Syytteitä piti käsitellä jo maaliskuussa, mutta oikeusministeri siirsi ne toukokuulle. Jos Netanjahu toimisi ”tavallisena” ministerinä, hän joutuisi eroamaan, pääministerinä ei.

Likud vaati neuvotteluissa veto-oikeutta tuomarin nimitykseen, jotta tehtävään tulisi mieluinen juristi, joka ei estäisi Netanjahun valintaa uuden hallituksen pääministeriksi. Tähän neuvottelut kaatuivat. Likud vaati itselleen myös oikeusministerin tehtävää, jotta sen oma mies käsittelisi ministerinä Netanjahun oikeusjuttua.

Kiistaa oli lisäksi puolustusministerin henkilöstä ja suhteesta palestiinalaisiin. Netanjahu haluaisi ryhtyä toteuttamaan Donald Trumpin ”rauhansuunnitelmaa” ottamalla haltuun osia Jordaninlaaksosta.

Hallituksen muodostus knessetille

Israelilaisten tiedotusvälineiden mukaan presidentti Rivlin antaa hallituskysymyksen knessetin käsiin. Kuka tahansa kansanedustaja – siis myös Gantz, joka toimii knessetin puhemiehenä, tai Netanjahu – voi yrittää 21 vuorokauden kuluessa kasata hallituksen, jonka jälkeen on 14 vuorokautta aikaa saada se hyväksytyksi knessetissä. Muussa tapauksessa joudutaan uusiin vaaleihin.

Israelissa on vuoden 2018 lopulta saakka ollut vallassa Netanjahun johtama toimitusministeristö hallituksen menetettyä enemmistönsä knessetissä. Huhtikuussa 2019 ja saman vuoden syyskuussa sekä maaliskuussa tänä vuonna pidetyissä vaaleissa ei muodostunut enemmistöä, jonka varaan olisi rakentunut enemmistöhallitus.

Gantz menetti liittolaisensa

Maalisvaalien jälkeen Gantz yritti yhteistyökumppaneineen muodostaa hallitusta, jota arabipuolueet olisivat tukeneet oppositiosta käsin. Yritys kuitenkin kaatui eräiden Gantzin oman puolueen edustajien vastustukseen.

Gantzin takinkääntö aiheutti sen, että hänen kanssaan vaaliliitossa olleet kaksi liberaalipuoluetta lähtivät omille teilleen ja veivät puolet kansanedustajista, 16 yhteensä 33 edustajasta.

Myös kolmen vasemmistopuolueen liittoutuma hajosi, kun sosialidemokraattinen työväenpuolue – 3 edustajaa – lähti neuvottelemaan liitosta Netanjahun kanssa.

Maaliskuun vaaleissa mukana oli 20 puoluetta kahdeksassa vaaliliitossa. Äänikynnys on 3,25 prosenttia, mikä ajaa puolueita kokoamaan laajempia listoja.

Puoluekenttä pirstaleinen

Israelin poliittinen kenttä on hyvin pirstoutunut. Useimmat puolueet ovat pieniä, monet puoluehajaannuksesta syntyneitä.

Pisimmät juuret on työväenpuolueella, aina ensimmäisen maailmansodan päättymisvaiheeseen yltävät. David Ben-Gurion kokosi vuonna 1930 vasemmistoryhmiä Mapai-puolueeseen. Ben-Gurion toimi Israelin ensimmäisenä pääministerinä.

Nykyisessä muodossaan työväenpuolue on toiminut vuodesta 1977. Sen kannatus on puolueen suuruuden ajan liki 50 edustajasta vajonnut viime vaalien kolmeen.

Arabienemmistöisen Maki-puolueen juuret ovat vuosikymmenien takana kommunistisessa puolueessa. Se on mukana muiden arabienemmistöisten puolueiden liittoutumassa, joka on yhtä suuri kuin Gantzin puolue, 15 edustajaa.

Vasemmistososialistinen Meretz syntyi 1992 kolmen puolueen liitosta. Se on ollut kaksi kertaa työväenpuolueen hallituksessa. Senkin kannatus on tippunut, kahdestatoista kolmeen paikkaan.

Oikeistokonservatiivinen Likud perustettiin vuonna 1973 erilaisia oikeistoryhmiä kokoavaksi puolueeksi.

Likudista on vuosien mittaan eronnut ministereitä ja kansanedustajia, jotka ovat perustaneet uusia puolueita poliittisen kentän oikeaan laitaan, kuten nykyisen New Right -puolueen.

Uskontopuolue Shas syntyi vuonna 1984 ja on tiukan ääriortodoksinen.

Vakiintunut asema on myös lähinnä venäläisiä maahanmuuttajia kokoavalla Yisrael Beiteinulla, jonka johtaja Avigdor Lieberman lähti Netanjahun hallituksesta vuoden 2018 lopulla ja laittoi liikkeelle prosessin, joka yhä jatkuu.