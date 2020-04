Lehtikuva/Jeff Kowalsky

Trump uhkasi koronakriisin varjolla syrjäyttää kongressin käyttämällä pykälää, jota ei ole koskaan aikaisemmin käytetty.

Presidentti Donald Trump riepotteli keskiviikon tiedotustilaisuudessaan Maailman terveysjärjestö WHO:ta ja Kiinaa sekä kehui tavalliseen tapaan itseään.

Ryöpytyksessä jäi vähemmälle huomiolle se, että Trump myös uhkasi käyttää poikkeuksellisia valtuuksia ja keskeyttää kongressin molempien kamarien työn.

Trump käytti perusteluna koronakriisiä: hänen mukaansa senaatin demokraatit jarruttavat kymmenien hänen nimittämiensä henkilöiden hyväksymistä hallinnon eri tehtäviin, mikä vaikeuttaa koronatilanteen hoitamista. Trump ei mitenkään täsmentänyt, miten nimitykset liittyvät juuri koronakriisiin.

Trump väitti, että epidemian huippu on Yhdysvalloissa jo menossa ohi.

Poikkeuksellinen menettely

Yhdysvaltain perustuslaki antaa presidentille valtuudet keskeyttää kongressin molempien kamarien (senaatti ja edustajainhuone) toiminta, mikäli kamarit eivät pysty sopimaan hajaantumispäivästä. Yksikään Yhdysvaltain presidentti ei kuitenkaan koskaan aikaisemmin ole käyttänyt tätä pykälää.

Trump sanoi, että hän olisi mieluummin antamasta tällaista määräystä, mutta hänellä on voimakas tarve toteuttaa tietyt nimitykset.

Koronaepidemian takia senaatti ja edustajainhuone pitävät tätä nykyä muutaman päivän välein vain muutaman minuutin kestäviä muodollisia istuntoja, joissa riittää yksi läsnäolija. Näin estetään presidenttiä viemästä läpi nimityksiään ilman senaatin vahvistusta, mikä olisi mahdollista, jos kongressi ei olisi kokoontunut 10 päivään.

Poikkeusvaltuuksia käyttämällä presidentillä olisi mahdollista ohittaa kongressi kokonaan, mutta näin ei siis koskaan ole tehty.

Senaatin republikaaninen enemmistöjohtaja Mitch McConnell ilmoitti, ettei hän hyväksy Trumpin ohituskaistaa. Asiantuntijoiden mukaan se todennäköisesti myös haastettaisiin oikeudessa, jos Trump siihen ryhtyisi.

Koepalloista todellisuudeksi

Trumpin tuoreimpia uhkailuja voi pitää yhtenä hänen monista heitoistaan, jotka unohtuvat seuraavana päivänä. Mutta usein hän on myös toteuttanut uhkaukset, jotka on aluksi heittänyt koepallona ilmaan.

Yhdysvallat esimerkiksi tosiaan vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta ja siirsi lähetystönsä Jerusalemiin. Ja Trump todella keskeytti tiistaina Yhdysvaltain rahoituksen WHO:lle, niin kuin hän oli viikkoa aikaisemmin uhannut.

Vaikka Trump ei juuri tuoreinta uhkaustaan toteuttaisi, on se jälleen yksi esimerkki siitä, mihin kaikkeen hän saattaa vielä olla valmis pysyäkseen vallassa ensi marraskuun vaalien jälkeenkin.

Uhkaus kuvernööreille

Trump kertoi aikovansa tänään torstaina iltapäivällä (illalla tai yöllä Suomen aikaa) ilmoittaa suuntaviivat siitä, miten Yhdysvaltain taloutta aletaan avata koronan aiheuttamista rajoituksista. Ne on tarkoitettu ohjeiksi osavaltioille.

Lakiasiantuntijoiden mukaan osavaltioiden kuvernöörit eivät tarvitse rajoitusten purkamiseen presidentin sanaa sen enempää kuin he tarvitsivat sitä niiden asettamiseen.

Trump kuitenkin halunnee saada itselleen kunnian rajoitusten purkajana. Alkuviikosta hän väitti, että hänellä on rajoittamaton valta tehdä näin omalla määräyksellään, joten ”suuntaviivojen” antaminen on perääntymistä tästä kannasta.

Tiistaina Trump Trump uhkasi twiitillään, että hän voi viedä liittovaltion rahoituksen niiltä osavaltioilta, joiden kuvernöörit eivät taivu hänen tahtoonsa.

Ennätysmäärä kuolleita

Trump on ailahtelevissa puheissaan taas viime päivinä viitannut talouden pikaisen avaamisen suuntaan. Keskiviikkona hän väitti, että koronaepidemia on Yhdysvalloissa jo ohittamassa huippuaan.

Mikään ei todista siitä, että epidemia olisi jo laantumassa Yhdysvalloissa. Kuolleiden määrä on päinvastoin päivittäin noussut uusiin ennätyslukemiin, keskiviikkona kirjattu luku oli lähes 2 600 kuollutta vuorokauden aikana.

Yhdysvalloissa on jo lähes 31 000 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Toiseksi suurimmat luvut ovat Italiassa, runsaat 21 000.

Lukuisat terveysasiantuntijat ovatkin Yhdysvalloissa varoittaneet, että rajoitusten liian nopealla purkamiselle voi olla katastrofaaliset seuraukset. Yhdysvalloissa on edelleen vakava pula suojavälineistä ja koronatesteistä.

Epidemiologit Britta Jewell ja Nicholas Jewell kirjoittivat tiistaina New York Timesin mielipidepalstalla, että Yhdysvaltain kuolleisuusluvut olisivat voineet olla jopa 90 prosenttia pienemmät, jos sosiaalista eristymistä toteuttavaan politiikkaan olisi ryhdytty ajoissa.

Trumpilaiset osoittavat mieltä

Monituhantinen joukko Trumpin konservatiivisia kannattajia järjesti keskiviikkona Michiganin osavaltion pääkaupungissa Lansingissa mielenosoituksen, jossa he vaativat rajoitusten purkamista ja kohdistivat osavaltion demokraattiseen kuvernööriin Gretchen Whitmeriin huudon ”Heittäkää hänet vankilaan” (Lock her up). Huuto on sama, jota trumpilaiset ovat kohdistaneet aiemmin Hillary Clintoniin.

Vastaavia mielenosoituksia on järjestetty pienimuotoisempina myös muissa osavaltioissa.

Tiistaina kävi ilmi, että 70 miljoonalle amerikkalaiselle koronan aiheuttamien talousvaikeuksien jaettava 1 200 dollarin shekki myöhästyy useilla päivillä sen vuoksi, että siihen painetaan Trumpin nimi – näin shekistä tulee ikään kuin lahja Trumpilta.