Lehtikuva/Fabrice Coffrini

Hallitus sopi keskiviikkona Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen palauttamisesta vuoden 2015 tasolle eli 5,5 miljoonaan euroon. WHO johtaa maailmanlaajuista varautumista ja vastetta koronapandemiaan. Suomi toimii WHO:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja tukee vahvaa WHO:ta.

Presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina Yhdysvaltain keskeyttävän rahoituksensa WHO:lle. Päätös on herättänyt tyrmistystä ympäri maailmaa ja se on tuomittu laajasti. Lääketieteellisen julkaisun Lancetin päätoimittajan Richard Hortonin mukaan Trumpin päätös on ”rikos ihmisyyttä vastaan”.

Yhdysvallat on WHO:n suurin yksittäinen rahoittaja. Se maksoi budjettikaudella 2018–2019 WHO:n budjettiin 400 miljoonaa dollaria, mikä oli hieman alle 15 prosenttia WHO:n koko budjetista.

Suomen perusjäsenmaksu WHO:lle oli viime vuonna 1,9 miljoonaa euroa ja ohjelmatuki 0,75 miljoonaa euroa. Lisäksi maksettiin muita jäsenmaksuluonteisia maksuja WHO:n alaisiin elimiin 0,9 miljoonaa euroa. Suomen jäsenmaksuista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Myös Suomen ulkoministeriö on tänä vuonna myöntänyt WHO:lle yhden miljoonan rahoituksen COVID-19 varautumis- ja vastesuunnitelman rahoittamiseksi.

Trumpin päätöstä on tulkittu epätoivoiseksi syyllisen etsinnäksi omien pieleen menneiden koronatoimien takia. Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleita on enemmän kuin missään muualla.

Suomen hallituksen kanta on, että globaalit ongelmat onnistutaan ratkaisemaan parhaiten yhdessä. Suomi toimiikin johdonmukaisesti entistä tehokkaamman ja vahvemman monenkeskisen järjestyksen puolesta. Tämä on myös keskeinen hallitusohjelmatavoite.