Lehtikuva/Markku Ulander

Jokaisen yksilöllinen vastuu koronan voittamiseksi korostuu entisestään. Purettuja rajoituksia voidaan joutua asettamaan uudelleen, jos tauti ei taltu.

Liikkuminen Uudellemaalle ja Uudeltamaalta kiellettiin 23. maaliskuuta. Tänään rajoitus loppuu, mutta peruste ei ole lääke- vaan oikeustieteellinen. Tilapäisten liikkumisrajoitusten jatkamiselle ei enää ole oikeudellisia perusteita. Valmiuslain 118 pykälän valtuuksia voidaan käyttää vain, kun se on välttämätöntä.

Tilapäisten liikkumisrajoitusten jatkamiselle ei katsota enää olevan oikeudellisia perusteita. Valmiuslain 118 pykälän valtuuksia voidaan käyttää vain, kun se on välttämätöntä.#Koronavirus | #Koronafi pic.twitter.com/pvJGSYxoE7 — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) April 15, 2020

Asiasta kertoneet ministerit painottivat, että liikkumista on silti välttämätöntä rajoittaa edelleen eikä mökeille ole syytä matkustaa.

– Suomi ei ole vielä epidemian taitekohdassa. Sen vuoksi muita rajoitustoimia on jatkettava ja noudatettava, pääministeri Sanna Marin sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vappujuhliakin voidaan tänä vuonna viettää vain virtuaalisesti ja etäyhteyksin.

Vastuu koronan etenemisen hidastamisesta on entistäkin korostetummin jokaisen suomalaisen omasta toiminnasta kiinni.

– Jokaisen meistä vastuulla on suojella omaa, läheistensä ja kanssaihmisten terveyttä, Marin vetosi.

Rajoitukset ovat onnistuneet



Lääketieteellisesti Uudenmaan sulun purkamisen tilanne on se, että rajoituksen alkaessa tautitilanne oli noin nelinkertainen muuhun maahan verrattuna, mutta sen kulkua koko maassa ei osattu ennakoida.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi aamupäivällä, että nykyisten tietojen valossa epidemian kulku on hidastunut merkittävästi rajoitustoimien ansiosta. Sen ansiosta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on ehtinyt varautua epidemian aiheuttamaan kuormitukseen. Tehohoidon kapasiteetti on nostettu noin kaksinkertaiseksi normaaliin aikaan verrattuna.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan erot Uudenmaan ja muun maan epidemiatilanteessa ovat maaliskuun jälkeen tasaantuneet, vaikka eivät poistuneet.

– Suomalaiset ovat todella hyvin noudattaneet suosituksia ja rajoituksia. Se on se syy, miksi epidemia ei ole kehittynyt nopeammin kuin olisi pahimmassa tapauksessa voinut kehittyä.

Muita rajoituksia käsitellään ensi viikolla



Kaikki muut asetetut rajoitukset ovat voimassa. Yli kymmenen henkilön kokoontumisia pitää välttää toukokuun puoliväliin asti, ravintolat ja kahvilat ovat kiinni toukokuun loppuun. Hallitus käsittelee tilannetta ensi viikolla, mutta rajoitusten kokonaan loppumisesta ei ole tällä hetkellä mitään tietoa.

– Meillä ei ole kristallipalloa, josta voisi katsoa tulevaisuuteen. On hyvin mahdollista, että kun rajoitustoimenpiteitä lopulta lähdetään purkamaan, niitä voidaan joutua ottamaan uudelleen käyttöön, jos tautitilanne muuttuu, Marin sanoi.

– Me olemme taudin etenemisen ja ajankohtaisen tilanteen armoilla.

Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan taudin kulku on osin yllättänyt viranomaiset. Sairaanhoitoa ovatkin tarvinneet iäkkäiden lisäksi keski-ikäiset ja ei niin perussairaat ihmiset. Sitä ei ymmärretä, miksi tauti kehittyy toisille vaikeammaksi kuin toisille.

Voipio-Pulkin mukaan tällä hetkellä arvioidaan, että epidemian huippu osuu toukokuuhun tai ehkä kesäkuun puolelle. Arviointimalleihin liittyy vielä useiden viikkojen epävarmuus, mutta ne tarkentuvat koko ajan.

– Ihmisillä itsellään on vastuu omasta toiminnastaan, Marin painotti uudestaan.