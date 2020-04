Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Muut rajoitukset pysyvät voimassa.

Uuttamaata koskevat liikkumisrajoitukset poistuvat jo tänään, pääministeri Sanna Marin kertoi aamupäivällä. Valtioneuvosto käsittelee liikkumisrajoitusta koskevan asetuksen purun keskiviikkona ja se astuu heti voimaan.

Marin painotti, että ei-tarpeellista liikkumista on silti vältettävä.

– Suomeksi sanottuna: nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille.

Perustuslakivaliokunta korosti 28.3. alkaneesta liikkumisrajoituksesta, että sitä on voitava käyttää vain niin kauan kuin se on välttämätöntä. Tämä tilanne on nyt päättynyt.

Muut hallituksen asettamat rajoitukset ovat voimassa ja jatkuvat. Sisäministeri Maria Ohisalo evästi, että vappuna ei pidä kokoontua fyysisesti.