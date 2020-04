Lehtikuva/Mandel Ngan

Trump väitti, että hänellä on rajoittamaton valta – tuleeko Faucille potkut?

Yhdysvaltojen osavaltioiden kuvernöörit kiistävät presidentin rajoittamattoman päätösvallan, kun tämä kiirehtii yhteiskunnan ja talouden mahdollisimman pikaista avaamista.

Presidentti Donald Trump korosti maanantaisessa infossaan, että hänellä on ”kaikenkattava valta” päättää erilaisten rajoitusten purkamisesta ja yhteiskunnan avaamisesta. Ennen päätöstä hän kuulee asettamaansa asiantuntijaryhmää.

”Kun joku on Yhdysvaltain presidentti, hänellä on kaikenkattava valta”, Trump julisti. Varapresidentti Mike Pence tuki Trumpia toteamalla, että kriisin oloissa tällä on rajoittamattomat valtuudet.

Vastaus tuli välittömästi New Yorkin osavaltion kuvernööriltä Andrew Cuomolta: ”Presidentillä ei ole kaikenkattavaa valtaa. Meillä on perustuslaki, meillä ei ole kuningasta.” Hän huomautti, että kriisin oloissakaan perustuslaki ei lakkaa olemasta voimassa.

Trump jakoi twiittiä, jossa kehotetaan erottamaan Fauci.

Koko liittovaltiota koskevissa kriiseissä päätösvalta on jakaantunutta presidentin ja osavaltioiden kesken.

Median saamien tietojen mukaan Trumpin avukseen nimittämän työryhmän johdossa on Valkoisen talon kansliapäällikkö ja jäseninä valtiovarainministeri ja muita talouden edustajia sekä hänen tyttärensä ja vävynsä. Sen sijaan työryhmästä puuttuu terveydenhuollon asiantuntemus.

ILMOITUS

Kuvernöörit rakentavat osavaltioiden yhteistyötä

Tällä hetkellä eri osavaltioissa on voimassa niiden itsensä määräämiä kauppoja, oppilaitoksia tai kokoontumista koskevia ja muita rajoituksia. Osavaltiot ovat päättäneet niistä sillä perusteella, että lain mukaan yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen on niiden tehtävänä.

Trumpin hallinto on päättänyt koko maata koskevista liikkumisrajoituksista ja muista varotoimista. Määräykset ovat voimassa huhtikuun loppuun saakka.

Itärannikon osavaltioista New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware ja Rhode Island ovat sopineet selvittävänsä yhdessä mahdollisuuksia ja aikataulua rajoitusten purkamiselle.

Vastaavanlaisesta yhteistyöstä ovat sopineet keskenään länsirannikon Kalifornia, Oregon ja Washington.

Trumpille osavaltioiden yhteistyö on harmillista, koska se uhkaa estää rajoitusten purkamisen ja talouden käynnistämisen hänen haluamassaan aikataulussa. Trumpin päällimmäiseksi huoleksi ovat nousemassa syksyn presidentinvaalit, mitä taustaa vasten hän arvioi toimiaan.

Fauci: ”Olisimme voineet pelastaa ihmishenkiä”

Donald Tramp puolusti maanantaisessa tiedotustilaisuudessaan raivokkaasti toimintaansa koronakriisin taltuttamiseksi. Hän torjui väitteet, että olisi reagoinut liian myöhään ja toiminut epäjohdonmukaisesti.

Trump näytti toimittajille videon, jossa monet ihmiset, muun muassa kuvernöörit, terveydenhoidon työntekijät ja toimittajat, kiittivät hänen työtään. ”Voisimme esittää vaikka kuinka monia vastaavia videoita”, Trump sanoi. Hänestä on surullista, että monet toimittajat kirjoittavat niin huonoja juttuja.

Trumpin hyökkäyksen kohteena oli eritoten New York Times, joka lauantaina arvosteli laajassa artikkelissaan Trumpin hallinnon ja presidentin itsensä toimintaa, muun muassa kieltäytymistä ottamasta ajoissa käyttöön liikkumisrajoituksia.

Yhdysvaltain johtava epidemiologi Anthony Fauci vahvisti Trumpin hallinnon laiminlyönnit CNN:n haastattelussa sunnuntaina toimittajan kysyttyä Faucin näkemystä New York Timesin esittämiin tietoihin.

Faucin mukaan asiantuntijat esittivät Trumpille jo helmikuun lopulla liikkumisrajoitusten käyttöönottoa.

”Me arvioimme sitä vain lääketieteellisestä näkökulmasta. Me annamme suosituksen. Usein suositus hyväksytään, monesti ei. Mutta asia on, niin kuin se on.” Suositukselle oli hallinnossa kovaa vastustusta. Fauci arvioi, että ihmishenkiä olisi säästynyt, jos rajoitukset olisi otettu ajoissa käyttöön.

Trump päätti liikkumisrajoituksista vasta maaliskuun puolivälissä, kolme viikkoa siitä, kun Fauci ja muut asiantuntijat niitä suosittelivat.

Sankari ja vihollinen

Rauhallisesti ja asiantuntevasti Trumpin vieressä televisiossa usein nähty Anthony Fauci, 78, herättää katsojissa luottamusta. Mielipidetiedustelujen mukaan 80 prosenttia amerikkalaisista on tyytyväisiä hänen toimintaansa.

Erilaisten salaliittoteoreetikkojen ja Trumpin vihkiytyneimpien tukijoiden mielestä hän taas on ”syvän valtion” edustaja, jonka tehtävänä on sabotoida Trumpin mahdollisuuksia voittaa syksyn presidentivaalit.

Fauci on joutunut lukuisten, muun muassa äärioikeistosta peräisin olevien, uhkausten kohteeksi. Pari viikkoa sitten hän sai henkilökohtaisen turvamiehen.

Kalifornialainen republikaanipoliitikko, joka viime kongressivaaleissa hävisi demokraattien Nancy Pelosille, arvosteli twiitissään Faucin esiintymistä CNN:n haastattelussa ja liitti twiittiinsä kehotuksen erottaa Fauci. Trump jakoi twiittiä eteenpäin.

Niinpä nyt pohditaan sitä, aikooko Trump työntää sivuun Faucin, joka arvovallallaan vie häneltä julkisuutta.