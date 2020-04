Lauri Hannus

SOSTE, Kuntaliitto ja kolme muuta järjestöä vaatii tukipakettia sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotta niiden kymmenet tuhannet työpaikat sekä haavoittuvan asiakaskunnan palvelutuotanto voidaan pelastaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Hyvinvointiala HALI ry, Arvoliitto, Toimihenkilöliitto ERTO ja Kuntaliitto vaativat, että Suomen hallituksen on viipymättä päätettävä erillisrahoituksen kautta toteutettavasta tukipaketista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelutoimintaan. Ensi vaiheessa tukipakettiin pitää varata 20 miljoonaa euroa. Tukipaketti helpottaisi koronaepidemiasta aiheutuvia talousvaikeuksia ja auttaisi näin välttämään palveluita tuottavien järjestöjen konkurssiaallon.

Tilanne on järjestöjen mukaan kriisiytymässä nopeasti, joten rahoituksen on tultava avoimeen hakuun nopeutetulla käsittelyllä. Myöntäjänä voi olla työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland tai ELY-keskukset. Tukipaketti on toteutettava ilman takaisinmaksuvelvoitetta.

Järjestöjä ja asiakasryhmiä ei saa jättää yksin

Sote-alan järjestöt ovat suuria kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon ja asumispalvelujen tuottajia. Palveluja tuottaa kaikkiaan noin 1000 järjestöä, joista noin 800 sosiaalipuolella. Toimintaa ei tehdä avustusrahalla, vaan pääosin Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalveluilla. Osa toiminnasta on nyt keskeytetty, eikä tulovirtaa ole. Kela voisi jatkaa maksatuksia ainakin osittain, koska osa lähikuntoutuksista on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

– Näitä järjestöjä ja heidän haavoittuvia asiakasryhmiään ei saa jättää yksin koronakriisin seurauksena. Tämä virhe on korjattava viipymättä eduskunnan lisätalousarviokäsittelyssä. Ongelmia on jo kasaantunut heikossa asemassa oleville. Kierre on katkaistava nyt, painottaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen.

Järjestöt pelkäävät, että osa toimijoista lakkauttaa koko toimintansa tai ajautuu konkurssiin. Tämä on asiakkaiden kannalta kestämätön tilanne, kun kriisin jälkeen palveluita tarvitaan jälleen uudelleen. Osa palveluista on voitava välittömästi käynnistää esimerkiksi etämuotoisina. Monissa palveluissa ei ole muita palveluntuottajia kuin järjestöt.

– Järjestöillä on oman kohderyhmänsä erityisosaamista, joka on vaarassa kadota. Näitä toimintoja ei tueta veikkausvoittovaroista tai muista avustuksista, muistuttaa Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Tuhansien suomalaisten työpaikat ovat vaarassa

– Sote-järjestöjen palvelutuotannossa työskentelee kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Nämä työpaikat pitää nyt turvata, jotta pitkäaikaisilta lomautuksilta ja irtisanomisilta vältytään, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat ne toimijat, joilla on suoria sopimuksia KELAn tai kuntien kanssa ja joiden toiminta on keskeytetty. Kiinteät kustannukset jatkuvat, mutta tuloja ei ole. Osa kunnista on mahdollistanut toimintojen muutoksen etäpalveluiksi, jolloin osa järjestöistä on pystynyt sopeuttamaan toimintojaan.

Kuntaliitto tekee läheistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen kanssa.

– Järjestöt ovat kunnille merkittävä palveluiden tuottaja. Ilman näitä palveluita kunnat eivät selviä. Järjestöjen palvelutuotanto on turvattava tänä vaikeana aikana. Kysymyksessä on kansalaisten hyvinvointi, painottaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Toimintamuoto ei saa olla jatkon edellytys

Palvelut tuotetaan pääosin yhdistyksinä ja säätiöinä, vain reilut 70 järjestöä on yhtiöittänyt toimintansa tai osan siitä. Yrityksille suunnattu, Suomen hallituksen päättämä tukirahoitus (esim. Finnvera ja Business Finland) ei jostain syystä ole yhdistys- ja säätiömuotoisten toimijoiden käytettävissä. Palvelutuotanto on voittoa tavoittelematonta.

– Esimerkiksi sote-järjestön ylläpitämä kurssikeskus ei saa tukea, jos se on kiinni tai kuntoutustoiminta on loppunut. Jos taas vastaava toiminta on yrityksen pyörittämää, se voi saada tukea työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jos järjestön palvelutoiminta tekee isot tappiot, koko järjestön olemassaolo on vaakalaudalla, huomauttaa Arvoliiton hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Toimijakohtaisen tukipaketin suuruus voidaan järjestöjen mukaan arvioida toimijan palvelusopimusten tai vastaavan sopimuksen perusteella. Tilintarkastajat voivat tarvittaessa varmistaa jälkikäteen tukirahoituksen oikeellisuuden tilinpäätöksen valmistuessa.