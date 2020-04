Kun koronaepidemia iski, yhteisöllisyys nousi keskiöön

Palvelutalon arki mullistui hetkessä koronaviruspandemian vuoksi.

– Kaikki virikeryhmät ovat seisahduksissa, olohuone, kuntosali ja kirjasto suljettuina, ruokasali on avoinna vain asukkaille ja ruoka myydään annosteltuina, palvelukeskuksen johtaja Pirihanni Valkiala-Koskenkangas kertoo muutoksista.

Talon henkilökunta on soittanut kaikki asukkaat läpi näiden voinnin ja palvelun tarpeiden tarkistamiseksi. Toistaiseksi henkilökunnan tai asukkaiden keskuudessa ei ole diagnosoitu koronavirus-tartuntoja.

Valkiala-Koskenkankaan mukaan viranomaisten linjaukset viruksen leviämisen estämiseksi on otettu asukkaiden keskuudessa kuuliaisesti vastaan. Tärkeää on ollut pohtia uusia keinoja asukkaiden elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttämiseksi poikkeusaikoina.

– Olemme jakaneet asukkaille fysioterapeutin laatimat tuolijumppaohjeet, muistiohjaaja on laatinut heille erilaisia älypähkinöitä. Ensi viikolla on tarkoitus jakaa askarteluvinkki. Tärkeää on, että olisi erilaisia tapoja viettää aikaa.

Monet ovat soittaneet hoitajien avustamina esimerkiksi videopuheluita läheisilleen. Myös palvelutalon sisällä on kehittynyt uusia kanssakäymisen muotoja.

– Asukkaat soittelevat toisilleen paljon, vilkuttelevat toisilleen parvekkeilta ja ikkunoista ja sillä lailla pitävät myös huolta toisistaan. Tällaisissa tilanteissa perusarvot korostuvat, toisista huolehtimisen ja yhteisöllisyyden merkitys.