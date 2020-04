IPS/Jorge Luis Baños

Ikä ja terveys Kuuban tilastokeskus julkaisi tammikuussa tietoja vuonna 2017 tehdystä kyselystä, joka koski 11,2-miljoonaisen väestön ikääntymistä. Sen mukaan Kuuban 60 vuotta täyttäneistä: 21 prosenttia on työelämässä. Eläkeikä on naisilla 60 ja miehillä 65 vuotta. 66 prosenttia on kotitaloutensa pääasiallisia elättäjiä. 39 prosenttia elää laajennetussa perheessä. 58 kärsii kohonneesta verenpaineesta ja 19 prosenttia sydäntaudeista. 50 prosentilla on vähintään kaksi kroonista sairautta. (IPS)

Kaikki eivät pysty välttämään jonoissa seisomista.

Yhä näkee Kuuban kaupungeissa ikäihmisiä jonottamassa kauppojen ja apteekkien edustalla, vaikka maan johto ponnistelee saadakseen heidät pysymään kotona ja turvassa koronavirukselta.

Kuuban väestö on Chilen jälkeen Latinalaisen Amerikan ikääntynein. Maan 11,2 miljoonasta asukkaasta viidennes eli 2,2 miljoonaa on yli 60-vuotiaita.

Ensimmäinen koronatapaus todettiin saarella 11. maaliskuuta. Kansan ilmaistua huoltaan sosiaalisessa mediassa hallitus ilmoitti 23. maaliskuuta poikkeustoimista. Niihin kuuluvat koulujen sulkeminen, maakuntien välisen liikenteen rajoittaminen, viranomaisvalvonnan lisääminen ja ikääntyneiden suojelu.

– Vanhuksia kehotetaan pysymään kotona, mutta kaupat ovat auki vain päivällä, ja moni ikäihminen vastaa perheen ruokahuollosta, Havannassa asuva eläkeläinen María Mercedes Álvarez, 64, kertoo.

Hän itse asuu yksin ja joutuu hankkimaan ruokaa itselleen.

– Yritän välttää tungosta, mutta minulla ei ole eväitä varastossa, koska kaupoissa on jo kuukausia ollut niukasti tavaraa.

Jonoja syntyy

Kuubassa on kattava terveydenhuoltojärjestelmä, mutta turismin tyrehtymisestä heikentynyt talous vaikeuttaa senkin toimintaa.

Kaupoissa on ollut pulaa muun muassa kanasta, ja jonot venyvät pitkiksi heti, kun sitä tulee myyntiin. Jonot huolestuttavat viranomaisia samoin kuin täyteen ahdetut joukkoliikennevälineet. Varsinkin yli 70-vuotiaiden ja perussairauksia potevien pitäisi pysyä loitolla niistä.

IPS:n haastattelemien eläkeläisten mukaan riskipaikkoja on muitakin, kuten pankkien jonot eläkkeiden maksupäivinä ja kortteliapteekit silloin, kun ne saavat viikoittaiset lääketäydennyksensä.

Turismin tyrehtymisestä heikentynyt talous vaikeuttaa terveydenhuollon toimintaa.

Yksin asuvia vanhuksia on Kuubassa yli 200 000, eikä kaikilla ole mahdollisuutta eristäytyä.

– Minulla ei ole eläkettä, mutta käyn joka kuukausi nostamassa tyttäreltäni tulleen rahalähetyksen, Rosario Tió, 67, kertoo.

Hän poistuu päivittäin kotoaan ostamaan leipää ja muita tarvikkeita, joita saa säännösteltyyn hintaan. Niitä ei voi hamstrata varastoon.

Apua ja neuvoja

Eläkeläinen María Caridad Brínguez, 67, asuu Itä-Kuuban Holguínissa kahden aikuisen lapsensa kanssa ja hoitaa perheen päivittäiset ostokset.

– Tyttäreni ei jaksa seistä jonoissa terveysongelmien vuoksi, ja poikani käy töissä.

Brínguez sanoo pitävänsä etäisyyttä ihmisiin ja lopettaneensa halaukset ja poskisuudelmat.

– Mutta eristäydyn vasta äärimmäisessä hädässä, koska hoidan välttämättömiä asioita.

IPS/Jorge Luis Baños

Kuuba on määrännyt 6 000 sosiaalityöntekijää auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia vanhuksia. Vanhainkodeille ja vanhusten päiväkeskuksille on annettu uusia hygieniamääräyksiä ja osalle ikääntyneistä on luvattu toimittaa ruokaa kotiin.

Vanhusten avuksi ovat tulleet myös erilaiset järjestöt ja uskonnolliset yhteisöt.

Kuuba on kehittänyt Kiinan kanssa yhdistelmälääkettä, jonka uskotaan hillitsevän koronaviruksen aiheuttamia oireita. Lisäksi Kuuba on lähettänyt terveysalan henkilökuntaa auttamaan koronapotilaiden hoidossa useissa maissa, muun muassa Italiassa.

