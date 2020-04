IPS/Daniel Gutman

– Koulutoverini ja minä saimme idean vuonna 2014, mutta emme uskoneet, että siitä koskaan tulisi totta, Sebastián Ieraci, 23, sanoo aurinkopaneelien vierellä vanhan koulunsa katolla. Hän on tullut vierailulle idean toteutumisen kunniaksi.

Viime marraskuusta lähtien Ieracin entinen opinahjo, Antonio Devoto -lukio Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa, on tuottanut itse kaiken tarvitsemansa sähköenergian. Se on yksi seitsemästä Buenos Airesin koulusta, joiden katolle on asennettu aurinkopaneelit.

Kaupungissa on lisäksi 140 aurinkoenergian tuotantoon soveltuvaa koulurakennusta, jotka vielä odottavat vuoroaan.

Devoton teinien aurinkopaneeliprojekti voitti vuonna 2014 yli 70 muuta oppilaiden ehdotusta.

Lukion aurinkosähköistämisen taustalla on kahden vuosikymmenen ajan toteutettu Lainsäädäntö ja koulut -koulutusohjelma. Siinä lukion viimeisen luokan oppilaita pyydetään tekemään Buenos Airesin kaupunginhallinnolle aloitteita, jotka liittyvät ympäristöön, julkisiin tiloihin, liikenteeseen ja turvallisuuteen.

– Me saimme idean asentaa koulun katolle aurinkopaneeleja, koska tiesimme, ettei kattoa käytetä mihinkään. Paneelit olisivat hyviä ympäristön, mutta myös talouden kannalta, sillä niillä koulu voisi tuottaa oman energiansa, Ieraci selittää.

– Haimme tietoa ja työstimme ideaa kuukauden ajan ennen kuin esittelimme projektimme. Silloin se tuntui pelkältä utopialta. Nyt aurinkopaneelien näkeminen täyttää minut ylpeydellä, sillä tämä on koulu, joka synnyttää yhteenkuuluvuuden tunteen, Ieraci sanoo, vieressään koulun rehtori Marcelo Mazzeo.

Ylijäämä kaupungin verkkoon

Devoton teinien aurinkopaneeliprojekti voitti vuonna 2014 yli 70 muuta oppilaiden ehdotusta, ja vuonna 2017 projekti esiteltiin BA Elige (Buenos Aires valitsee) -ohjelmassa, jossa Buenos Airesin yli kolme miljoonaa asukasta saa äänestää toteutettavista kaupungin projekteista.

Devoton kaupunginosan asukkaat tukivat nettiäänestyksessä aurinkopaneelien asennusta alueen kouluihin ja näin antoivat viranomaisille mahdollisuuden myöntää tarkoitukseen varoja.

Lukion lisäksi viereinen peruskoulu sai katolleen paneelipatteriston, ja nyt koulut tuottavat yhteensä niin paljon energiaa (70 kW), että ylijäämä voidaan syöttää kaupungin sähköverkkoon.

Aurinkopaneeleille sopivia koulujen kattoja on Buenos Airesissa yhteensä 145 000 neliömetriä. Ne kaikki yhdessä voisivat tuottaa 13 megawattia.

Nykyään koko Argentiinan sähköntuotannosta lähes kahdeksan prosenttia tulee uusiutuvista energianlähteistä. Nousu on ollut huomattava, sillä vielä neljä vuotta sitten uusiutuvan energian osuus oli vain 2,2 prosenttia.

Taloustaantuma tosin pitänee huolen siitä, että uusia projekteja ei käynnistetä eikä uusiutuvan energian osuus nouse yli kahdeksan prosentin vielä moneen vuoteen.

