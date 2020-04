Soste

Palveluja tuottavat sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat syvästi pettyneitä. Osa kolmannen sektorin palveluja tuottavista järjestöistä on tippunut täysin kaikkien hallituksen tukitoimien ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustavan Sosten mukaan apua tarvitsevat ne järjestöt ja säätiöt, jotka evät ole yhtiöittäneet palvelutuotantoaan, koska niillä ei ole mahdollisuutta yritystukiin.

– Näitä järjestöjä ja näiden haavoittuvia asiakasryhmiä ei saa jättää yksin koronakriisin seurauksena. Tämä virhe on korjattava eduskunnan lisätalousarviokäsittelyssä tai aivan viimeistään hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa toukokuussa myöntämällä erillinen tukipaketti, painottaa, kertoo Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas.

Sote-järjestöjen palveluntuotannossa on kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Palveluja tuottavia järjestöjä on noin 1 000 ja näistä valtaosa tekee työtä sosiaalipuolella. Palveluja tuotetaan pääosin yhdistyksinä ja säätiöinä, sillä vain reilut 70 on yhtiöittänyt toimintansa tai osan siitä.

Palvelupuolen konkurssi iskee yleishyödylliseen puoleen

Esimerkiksi palveluja tuottavan sote-järjestön ylläpitämä kurssikeskus ei saa tukea, vaikka kuntoutustoiminta loppuu. Yrityksen pyörittämä kurssikeskus tai kuntoutustoiminta voi saada tukea työ- ja elinkeinoministeriöstä.

ILMOITUS

– Jos palvelutoiminnan puoli tekee isot tappiot, menee konkurssiin myös yleishyödyllinen puoli, vaikka näitä toimintoja rahoitetaan eri kanavista, huomauttaa Kiukas.

Sosten mukaan tuen puuttuessa koronaepidemian seurauksena saattaa syntyä jopa konkursseja. Soste esittää ensi vaiheessa 20 miljoonan euron tukipakettia.

– Tukirahalla ei saisi olla erillisehtoja. Sen tulisi olla avointa kaikille syntyville kuluille ilman takaisinmaksuvelvoitetta, sanoo Kiukas.

Jos palvelutoiminnan puoli tekee isot tappiot, menee konkurssiin myös yleishyödyllinen puoli.

Kuluja ja tappiota syntyy monin tavoin kallistuneiden kustannusten vuoksi, kuten muun muassa ylimääräisten sopimuksiin kuulumattomien siivouksen ja välineiden takia.

– Tämä pätee esimerkiksi vanhustenhuoltoon ja kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluihin sekä päiväkoteihin, toteaa Kiukas.

Lomautusuhka viisinkertaistunut lyhyessä ajassa

Järjestöjen toiminnan rahoituksen perustana ovat pääosin Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalvelut. Osa toiminnasta on jo nyt keskeytetty koronakriisin seurauksena eikä tulovirtaa ole.

Sosten maalis-huhtikuun vaihteessa jäsenjärjestöilleen tekemän kyselyn mukaan jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään. Palvelujaan on keskeyttänyt 30 prosenttia ja peräti 80 prosenttia on perunut kasvokkaiset ryhmä- ja vertaistukitapaamiset.

Alkuvuodesta vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen.

– On isoja laitoksia, joissa on suuret kulut ja tulovirta lähellä nollaa. Toiminta on suurimmissa vaikeuksissa tällä hetkellä kuntoutustoimijoilla. Lähes kaikki lähikuntoutus seis, varsinkin ryhmämuotoinen. Nyt puhutaan jopa satojen tuhansien kuukausitappioista, huomauttaa Kiukas.

Vaikeuksissa ovat myös muun muassa erilaiset kurssikeskukset sekä päivähoitoa pyörittävät yhdistykset lasten ollessa kotona.

– Työttömien päivätoiminta ja kohtaamispaikat ovat kiinni, mutta siellä voidaan veikkausrahalla paikata tilannetta, kertoo Kiukas.