Oliver Upton

The English Game jää haaleaksi

Sarjan keskiössä ovat saippuaoopperamaiset juonijuoksutukset, joissa on aineksia vaikka kymmeneen tuotantokauteen.

Jalkapallosarjat ovat koronakriisin myötä määrittelemättömän pituisella tauolla, joten futisfanit joutuvat hakemaan adrenaliinifiksinsä toistaiseksi muista asioista. Menneiden kausien kohokohdista voi nautiskella esimerkiksi YouTuben kautta ja lisäksi suoratoistopalveluissa on kierrätetty vanhoja klassikko-otteluita. Netflixistä löytyy myös muutama tuore jalkapalloaiheinen sarja, joiden avulla vieroitusoireita on mahdollista lievittää.

Uutuussarja The English Game sijoittuu 1880-luvulle, jolloin jalkapalloilussa nähtiin lajievoluution ensimmäisiä suuria murroksia. Ne liittyivät lajin taktiseen kehittymiseen sekä ammattilaisuuteen. Sarjan kaksi keskeistä hahmoa ovat Etonin poikakoulun alumneista koostuvan Old Etonians FC -seuran tähtipelaaja ja Englannin jalkapalloliiton johtohahmo Arthur Kinnaird sekä kivenhakkaaja Fergus Suter, josta tuli maailmanhistorian ensimmäinen jalkapalloammattilainen.

Kinnaird edustaa sarjassa vanhaa maailmaa, jossa jalkapallo oli vielä yläluokkaisten amatööripelaajien hallitsemaa harrastelua. Työväestön joukkueita halveksittiin. Ammattilaispelaajat sallittiin Englannissa vasta vuonna 1885. Sitä ennen pelaajilla oli alibityöpaikat tehtailla ja palloilupalkkiot maksettiin tiskin alta.

Pohjoisesta Skotlannista Lancashiren tehdasalueelle Darweniin futista pelaamaan värvätty Suter tuo mukanaan skottilaisen syöttöpeliin perustuvan pelikirjan sekä ensimmäisen unelman todellisesta ammattilaisuudesta.

The English Gamessa keskiössä ovat saippuaoopperamaiset juonijuoksutukset, joissa on aineksia vaikka kymmeneen tuotantokauteen. 1800-luvun loppupuolen luokkayhteiskunnan kipupisteet tuodaan esille useasta erilaisesta näkökulmasta. Tehdastyöläiset taistelevat oikeuksiensa puolesta ja sarjassa käsitellään myös naisen yhteiskunnallista asemaa ympäristössä, jossa esimerkiksi aviottoman lapsen synnyttäminen merkitsee muuttumista hylkiöksi yhteisön silmissä.

Kinnaird ja hänen vaimonsa Alma kuvataan sarjassa filantrooppeina, jotka pyrkivät lieventämään yhteiskuntaluokkien välisiä jännitteitä. Tämä saattaa olla puhtaasti dramaturginen ratkaisu, mutta tiettävästi Kinnaird ymmärsi ainakin jalkapallon potentiaalin koko yhteiskuntaa läpileikkaavana lajina, mikä näkyi hänen toiminnassaan Englannin jalkapalloliiton puheenjohtajana aina 1920-luvulle asti.

The English Gamen historiallinen taustakehys on kiinnostava, mutta jalkapalloa kuvaavat osuudet jäävät sarjassa lyhyiksi välähdyksiksi. Taktista evoluutiota sivutaan hyvin ohuesti ja ammattilaisuuteen liittyvät kysymykset jätetään pöyhimättä. Viimeksi mainittu aihe väistetään kirjoittamalla Suterin sopimukselle Blackburniin ulkoinen syy, joka on hänen perheensä vaikea tilanne Skotlannissa. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä laajempi kehitys kohti oivallusta, jonka myötä jalkapallosta tuli pelaajille oikea työ.

Haaleaksi jäävän The English Gamen lisäksi Netflixiin on hiljattain ilmestynyt myös kulttisuosioon nousseen dokumenttisarja Sunderland ’Til I Dien toinen kausi. Ensimmäisellä tuotantokaudella seurattiin koskettavalla tavalla Valioliigasta pudonneen pohjoisen suurseuran pyrkimyksiä palata parrasvaloihin. Projekti päättyi täydelliseen katastrofiin ja melankolia saa jatkoa kakkoskaudella, jossa kuvataan kauden 2018–2019 tapahtumia. Sunderlandin kannalta tapahtumat ovat tietysti traagisia, mutta draaman kaaren kannalta asetelma on jälleen kerran herkullinen.

