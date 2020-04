Lehtikuva/Jussi Nukari

22 kuukauden sopimuskausi tuo yhteensä 2,9 prosentin palkankorotukset ja tekstiparannuksia.

Rakennusalalla on päästy sopuun uudesta työehtosopimuksesta hyvissä ajoin ennen nykyisen loppua. Nykyinen sopimus oli voimassa huhtikuun loppuun asti.

Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen. 22 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1,6 prosentilla syyskuussa 2020 ja siitä vuoden kuluttua 1,3 prosentilla. Yhteensä korotukset ovat 2,9 prosenttia, hieman alemmat kuin yleisen tason 3,3 prosenttia, mutta sopimuskausikin on lyhyempi. Vuositasolla kustannusvaikutus on sama kuin muilla aloilla.

Koronan varjossa solmittu työehtosopimus sisältää erillisen kriisilausekkeen. Jos koronaepidemian taloudellisten seurauksien vuoksi työmarkkinoilla toteutetaan esimerkiksi yleisiä palkanalennuksia, työajan pidennyksiä tai muita työnantajien kustannuksia alentavia toimia, alalla toteutetaan vastaavat sopimusmuutokset kaikilla rakennusalan työehtosopimusaloilla.

Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan osa liiton tavoitteista menestyi, osa ei.

Sopimukseen sisältyy useita työterveyttä ja -hyvinvointia edistäviä muutoksia, kuten yli 55-vuotiaiden työntekijöiden oikeus ylimääräiseen palkattomaan vapaaseen, kvartsipölylle altistumisen johdosta ASA-rekisteriin merkittyjen henkilöiden säännölliset terveystarkastukset sekä adoptiovanhemmalle myönnettävä äitiys- tai isyysvapaata vastaava palkallinen vapaa.

Osapuolet sitoutuvat myös yhteiseen hankkeeseen alan tuottavuuden parantamiseksi. Samalla sovittiin, että urakointialoilla työnantaja voi tietyin ehdoin käyttää sähköisen kulunvalvonnan ja työajan seurannan tietoja palkkalaskentaan. Tämä sujuvoittaa palkanmaksua ja mahdollistaa työaikajoustojen käyttöönoton.

Uusi sopimuskausi on voimassa 1.5.2020–28.2.2022. Sopimus vaikuttaa noin sadantuhannen työntekijän työsuhteen ehtoihin.

Rakennusalan neuvottelut aloitettiin jo tammikuussa.

”Aloitimme ajoissa, koska aavistelimme hankalaa työmarkkinakevättä. Emme kuitenkaan osanneet odottaa näin hankalaa vaihetta. Korona alkoi heiluttaa neuvottelupöytiä niin, että paperit meinasivat mennä sekaisin. On alalta kelpo saavutus, että sopimukset syntyivät. Mielestäni se kertoo vastuuntunnosta. Isot ja pienet asiat on voitava erottaa”, Harjuniemi kirjoittaa.