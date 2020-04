Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vastuu on terveydenhuollon toimijoilla. Niillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita.

Pääministeri Sanna Marin vastasi keskiviikkona aamupäivällä arvosteluun siitä, että hallitus on pitänyt huonosti huolta suojavälineiden riittävyydestä koronakriisissä. Arvostelua on tullut etenkin kokoomuksesta, mutta myös suurten kaupunkien johtajilta.

”Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti”, Marin kirjoitti Twitterissä hallituksen kehysneuvottelujen keskeltä.

Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti. — Sanna Marin (@MarinSanna) April 8, 2020

Marin toisti saman, minkä sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen teki jo aiemmin. Pandemiasuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon yksiköillä tulee olla varmuusvarastoissaan vähintään 3–6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita keskeisiä terveydenhuollon tarvikkeita.

Marinin mukaan osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja muista toimijoista, on varautunut asianmukaisesti epidemiaan. ”Osa toimijoista sen sijaan ei ole varautunut velvoitteidensa mukaisesti epidemiaan. Vastuu asianmukaisesta varautumisesta on jokaisella toimijalla.”

Pääministeri kirjoittaa, että valtio on selvittänyt alkuvuoden aikana eri toimijoiden varautumista ja huoltovarmuusvarastossa olevien materiaalien tilanteen. Jo helmikuun alussa on tilattu lisää suojaimia, kun on käynyt ilmi, ettei kaikilla alueilla olla riittävästi varauduttu epidemiaan.

”Hallitus on myös kartoittanut suomalaisten yritysten valmiutta käynnistää pikaisesti tuotantoa suojaimien valmistamiseksi. Tuotanto osan tuotteiden osalta on käynnistynyt ja toisten osalta on käynnistymässä. Onneksi Suomessa on laajaa osaamista ja kykyä vastata tilanteeseen.”