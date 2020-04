Lehtikuva/Pau Barrena

Perustulosta sovittiin tammikuun hallitusohjelmassa, mutta koronakriisin vuoksi suunnitelmaa kiirehditään.

Espanjan hallitus laatii suunnitelmaa perustulon toteuttamiseksi niin pian kuin mahdollista, kertoi talousministeri Nadia Calvino paikalliselle La Sexta -radioasemalle sunnuntaina. Asiasta kertoi muun muassa Bloomberg nettisivuillaan.

Perustulo on osa suunnitelmia, joilla pyritään lieventämään koronakriisin taloudellisia seurauksia. Calvinon mukaan hallituksen tavoite on kuitenkin se, että perustulosta tulisi pysyvä osa Espanjan järjestelmää.

Hanketta valmistellaan sosiaaliministeri Jose Luis Escrivan johdolla. Erityishuomio on Calvinon mukaan perheiden auttamisessa.

Häädöt sekä sähkön tai veden katkaiseminen ovat koronakriisin aikana kiellettyjä.

Espanjassa on jo päätetty useista talouspoliittisista toimista muun muassa itsensätyöllistäjien sekä yritysten – erityisesti pienten ja keskisuurten – tilanteen helpottamiseksi. Hallituksen maaliskuussa päättämä talouspaketti on suuruudeltaan 200 miljardia euroa.

”Pysyvä turvaverkko”

Escriva sanoi lauantaina La Vanguardia -lehden haastattelussa, että perustulosta on tarkoitus tehdä pysyvä turvaverkko kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

Mitään tarkempaa toteutusaikaa tai muita yksityiskohtia perustulosuunnitelmasta ei ole julkistettu. Ministerien lausunnoissa on puhuttu perustulon kohdentamisesta pienituloisimmille, mutta niissä ei ole kerrottu, aiotaanko tämä toteuttaa verotuksen kautta vai rajaamalla perustuloa.

El Pais -lehden mukaan hallituksen kaavailema perustulo olisi 440 euroa kuukaudessa. Espanjan minimipalkka on 950 euroa.

Pääministeri Pedro Sánchezin sosiaalidemokraattinen PSOE-puolue ja vasemmistopuolue Podemos sopivat hallitusohjelmassaan tammikuussa, että Espanjaan luodaan perustulo, mutta sille ei asetettu aikataulua.

Podemosin johtaja, sosiaaliasioista vastaava varapääministeri Pablo Iglesias sanoo englanninkieliselle espanjalaiselle The Local -lehdelle, että tarve perustulolle oli olemassa jo ennen koronakriisiä, koska köyhyys uhkaa 30 prosenttia lapsista. Kriisin myötä vaikeudet ovat moninkertaistuneet.

Hallitus kielsi viime viikolla vuokrarästien perusteella tehtävät häädöt ja kielsi katkaisemasta sähköjä ja vettä maksamattomien laskujen takia.

Toiseksi eniten kuolleita

Espanjassa on Italian jälkeen toiseksi eniten Covid-19 -tautiin kuolleita. Vallitsevalla trendilla Yhdysvallat on kuitenkin parin päivän sisällä menossa ohi. Espanjassa kuolleita oli keskiviikkoaamuun mennessä hieman yli 14 000, Yhdysvalloissa hieman alle 13 000.

Espanjassa on ollut tiukat liikkumisrajoitukset maaliskuun 14. päivästä lähtien. Sen jälkeen on 900 000 ihmistä menettänyt työpaikkansa. Espanjassa on 47 miljoonaa asukasta.

Rajoituksia tiukennettiin edelleen 29. maaliskuuta. Espanjan tilannetta vaikeuttaa se, että matkailutulot ovat olleet hyvin tärkeitä maan taloudelle.