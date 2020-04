Lehtikuva/Hanna Matikainen

Jos liiketoiminta on loppunut kokonaan, ei vuokraakaan perittäisi määräaikaisesti, vasemmistoliiton kansanedustaja ehdottaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski jätti tänään tiistaina toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa väliaikaisia liikehuoneistojen vuokranalennuksia, asuntojen vuokrien tarkastamista alaspäin sekä häätöjen keskeyttämistä koronaepidemian ajaksi.

– Asuminen on kansalaisten merkittävin kuluerä, samoin yrityksille tilavuokrat ovat usein huomattava kiinteä kulu. Nämä kulut juoksevat kriisissäkin, vaikka tulot olisivat kadonneet, Lohikoski sanoo.

Monilla aloilla liiketoiminta on loppunut äkillisesti ja ihmiset ovat menettäneet toimeentulonsa. Lohikoski ehdottaa, että yritysten vuokria laskettaisiin samassa suhteessa, kuin liiketoiminta on vähentynyt. Jos se on loppunut kokonaan, ei vuokraakaan perittäisi määräaikaisesti.

– Olen saanut asiasta yhteydenottoja niin hätääntyneiltä yrittäjiltä kuin myös asunnottomien parissa toimivilta tahoiltakin. Vuokratason kohtuullistaminen ja häätöjen estäminen on välttämätöntä, jotta voimme ennaltaehkäistä 1990-luvun laman sosiaalisten vaikutusten toistumisen.

Lohikosken mukaan nyt tarvitaan ripeitä ja poikkeuksellisia toimia kansalaisten toimeentulon, asumisen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Hän kiittelee niitä kaupunkeja ja suuria vuokranantajia, jotka ovat jo reagoineet yritysten tilanteeseen liiketilojen vuokria laskemalla.

– Samaa ei voi sanoa esimerkiksi joistain kansainvälisistä sijoitusyhtiöistä.

– Kaikki vuokranantajat eivät ole vapaaehtoisesti toimineet yritysten vaikean taloustilanteen helpottamiseksi, joten siksi hallitukselta tarvitaan toimia asian ratkaisemiseksi määräaikaisesti poikkeusolojen ajalle, Lohikoski sanoo.

Lisäksi Lohikoski ehdottaa, että asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokranmaksun viivästymisen perusteella kiellettäisiin koronaepidemian aikana.

– Koronaepidemian hoidon näkökulmasta meillä ei ole varaa ajaa ihmisiä kodeistaan ja pahimmillaan lisätä asunnottomuutta jo valmiiksi haastavassa tilanteessa.