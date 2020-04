Lehtikuva/Angela Weiss

Hoitokodeissa ja vankiloissa olevia vakavasti sairastuneita ei edelleenkään testata kattavasti.

Yhdysvalloissa koronaviruksen takia kuolleiden määrä on mitä todennäköisimmin tilastoitu huomattavasti alakanttiin, kirjoitti Washington Post -lehti (linkki maksumuurin takana) sunnuntaina.

Syynä tähän on se, että varsinkin epidemian ensimmäisten viikkojen aikana ei testattu läheskään kaikkia koronatyyppisistä oireista kärsineitä vakaviakaan tapauksia, koska ei ollut saatavilla riittävästi testausvälineistöä.

Näin osa koronaviruksen aiheuttamista kuolemista lienee merkitty keuhkokuumeen tai muun hengityselinsairauden aiheuttamaksi.

Yhdysvaltain virallinen koronakuolemien määrä ylittämässä 10 000 rajan.

Yhdysvallat ei tammikuussa hankkinut saksalaisten tutkijoiden kehittämää testiä, jota pian käytettiin hyvällä menestyksellä muun muassa Etelä-Koreassa. Helmikuussa ja vielä maaliskuussakin koronaan viittaavista oireista kärsineitä terveydenhoitohenkilöitäkään ei läheskään aina testattu testipulan vuoksi.

Nyt testejä on Yhdysvalloissa paremmin saatavilla, mutta Washington Postin mukaan edelleenkin testejä tehdään varsin rajoitetusti hoitokodeissa ja vankiloissa, joissa Covid-19 -tauti leviää nopeasti.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC ottaa virallisiin tilastoihin mukaan testatusti koronaviruksen saaneiden kuolemantapaukset. CDC:n edustaja vahvisti Washington Postille, että viralliset luvut ovat todellisia pienempiä.

Yhdysvaltain virallinen koronaan kuolleiden luku oli tänä aamuna 9 653 henkilöä. Koska kuolleiden määrä kasvoi viikonloppuna puolentoista tuhannen ihmisen päivävauhtia, menee kymmenentuhannen kuoleman raja rikki vuorokauden sisällä.

Eniten koronan vuoksi kuolleita on edelleen Italiassa, lähes 16 000. Toiseksi eniten kuolleita on Espanjassa, hieman yli 13 000. Yhdysvallat on kolmantena.

Vahvistettuja koronatapauksia on Yhdysvalloissa lähes 340 000, yli kaksi kertaa enemmän kuin Espanjassa ja Italiassa yhteensä. Yhdysvallat noussee myös kuolintilaston kärkeen tämän viikon aikana.