Lehtikuva/Daniel Castellano

Brasiliassa terveysministeriö, osavaltioiden kuvernöörit ja kongressi yrittävät estää koronaepidemian leviämistä, mutta presidentti sen sijaan heittelee uhmakkaasti kapuloita rattaisiin.

Presidentti Jair Bolsonarosta alkaa tulla Brasilialle yhä pahempi rasite. Hän on viikkoja leimannut koronan ”pieneksi vilustumiseksi”. Kuvernöörejä, oikeuslaitosta, mediaa ja poliittisia vastustajiaan hän syyttää ”hysterian” lietsomisesta tarkoituksena kaataa hänet.

Maaliskuun puolivälissä Bolsonaro kutsui kannattajiaan eri kaupungeissa osoittamaan mieltään kongressia ja korkeinta oikeutta vastaan. ”Kenraalit odottavat kansan komentoa”, yksi plakaatti julisti. Toisessa vaadittiin ”lopullista ratkaisua rotille, jotka saastuttavat kongressin”.

Bolsonaro halaili mielenosoittajia presidentinpalatsin edustalla ja otti selfieitä heidän kanssaan.

Presidentti yrittää estää viranomaisten päätösten toteuttamista.

Bolsonaro uhmaa käyttäytymisellään erilaisia rajoituksia, ikään kuin ne eivät koskisi häntä, ja pauhaa niiden vahingollisuudesta. Asemastaan käsin hän yrittää estää viranomaisten päätösten toteuttamista käytännössä. Hän toistaa vaatimustaan palata normaalioloihin.

Kongressi ja korkein oikeus tuomitsivat viimeviikkoisessa kannanotossaan Bolsonaron menettelyn, jolla hän halveksuu terveysministeriön ohjeita.

Kattilan paukkeella Bolsonaroa vastaan

Bolsonaro on melskaamisellaan koronaepidemian ympärillä menettänyt kannattajiaan. Alun perinkään hänen asemansa kongressissa ei ollut vahva, ja se on koko ajan heikentynyt. Hän on äkeissään kongressille siitä, ettei hän saa siellä esityksiään läpi.

Monet Bolsonaroa kannattaneet kuvernöörit ovat jättäneet hänet. Yli puoluerajojen kuvernöörit ovat määränneet erilaisia rajoituksia, jotka kiukuttavat Bolsonaroa. Hän syyttää heitä työpaikkojen tuhoamisesta ja talouden raunioittamisesta ”poltetun maan taktiikalla”.

Bolsonaro vaatii kuvernöörejä ja kaupunginjohtajia peruuttamaan rajoittamistoimensa. Hän aloitti viime keskiviikkona kampanjan tunnuksella ”Brasilia ei voi olla pysähdyksissä”.

Kampanjan tueksi hän oli torstaina käynnistämässä useisiin kaupunkeihin autokaravaaneja, joilla hänen kannattajansa olisivat vaatineet rajoitusten kumoamista. Rio de Janeiron oikeus kuitenkin kielsi autokaravaanit.

Lisäksi vielä liittovaltion oikeusistuin kielsi toimet, jotka suuntautuvat terveysviranomaisten ohjeistamaa kansalaisten sosiaalista eristämistä vastaan.

Myös piispainkokous, asianajajaliitto, tiedeakatemia ja monet ihmisoikeusjärjestöt julkistivat yhteisen kannanoton, jossa ne tuomitsevat ”presidentin harhatietokampanjan, jolla väestöä kehotetaan menemään kaduille, vakavaksi uhaksi kaikkien brasilialaisten terveydelle”.

Bolsonaron vastustus kasvaa myös kansalaisten keskuudessa. Hyvin toimeentulevan väestön kaupunginosissa, joista Bolsonaro sai presidentinvaalissa vahvan tuen, kaikuvat iltaisin kattilamielenosoitukset, kun asukkaat paukuttavat kapustalla kattilanpohjaa.

Sotilaiden valta kasvaa

Bolsonaron nousua presidentiksi vuonna 2018 auttoi paljon upseeristolta saatu tuki. Hän nimitti sotilaita moniin keskeisiin tehtäviin hallinnossa. Varapresidentiksi hän valitsi kenraali Hamilton Mõuraon.

Sotilaiden valta on kasvanut sitä mukaa, kuin Bolsonaron kannatus on vähentynyt. Se käy ilmi esimerkiksi terveysministeri Luiz Henrique Mandettan tiedotustilaisuuksissa. Aivan äsken hänen viereensä istumaan ilmaantui sotilas, muodollisesti ikään kuin johtamaan tilaisuutta.

Bolsonaron asema on pitkälti upseeriston lojaalisuuden varassa. Lehdistö raportoi kärsimättömyyden lisääntyvän sotilaiden keskuudessa presidentin toimintaa kohtaan.

Fôlha de São Paulo -lehden mukaan sotilaat pelkäävät Bolsonaron, entisen ammattisotilaan, häilyvien purkausten tahraavan armeijan mainetta. Sama lähde kertoo presidentin olevan välillä henkisesti tasapainoton ja itkeskelevän.

Sotilaat pyrkivät eristämään Bolsonaroa poliittisesti ja samalla vaikuttamaan hänen esiintymisiinsä. Niinpä Bolsonaro piti viime viikolla sotilaiden ohjeistaman televisiopuheen, jonka sävy oli maltillisen valtiomiesmäinen. Välittömästi hän kuitenkin jatkoi hyökkäävää twiittailuaan.

Sotilaat pohtivat tulevaisuutta

Upseeristo on jakaantunut sen suhteen, kuinka pitkälle se on valmis seuraamaan Bolsonaron mukana. Presidentillä on tukenaan kovapintaisia kenraaleita, kuten presidentinhallinnossa toimiva Augusto Heleno, joka kehotti kansalaisia osallistumaan mielenosoituksiin kongressia vastaan.

Ryhmä vaikutusvaltaisia upseereita maavoimista, laivastosta ja ilmavoimista tapasi äskettäin Ruotsin radion kirjeenvaihtajan välittämän lehtitiedon mukaan varapresidentti Hamilton Mõuraon. Aiheena oli maan tulevaisuus ilman Bolsonaroa presidenttinä, toisin sanoen sen jälkeen, jos hän eroaa tai hänet erotetaan.

Elinkeinoelämän johtajille sopisi hyvin Mõuraon presidenttiys. Hänet tunnetaan tiukkana konservatiivina, joka on arvioinut myönteisin sanakääntein taannoista sotilasvaltaa.

Puolet brasilialaisista kannattaa Bolsonaron erottamista oikeuden päätöksellä. Eräät vasemmistopoliitikot ovat jo vieneet presidentin aseman oikeuden käsittelyyn.

Vasemmistossa sotilaiden vallan kasvu herättää huolta. Kaikkien vasemmistoryhmien yhteisessä kannanotossa Bolsonaroa syytetään vakavista virheistä, vaaditaan hänen eroaan ja uusien presidentinvaalien järjestämistä.

Presidentin twiitit sammuvat

Ei ole aivan jokapäiväistä, että oikeusistuin kieltää maan presidenttiä julkaisemasta videota Facebookissa. Näin kuitenkin kävi Bolsonarolle, joka julkaisemassaan videossa uhmaa joukkokokoontumisten kieltoa.

Oikeus määräsi poistettavaksi myös presidentin pojan Flavio Bolsonaron jakaman presidentinhallinnon videon ”Brasilia ei voi olla pysähdyksissä”, jossa brasilialaisia kehotetaan jatkamaan rajoituksista välittämättä tavanomaista elämää.

Twitter ja Facebook ovat poistaneet useita Bolsonaron koronaa koskevia viestejä niiden sisältämien virheellisten tietojen vuoksi. Näin kävi myös ympäristöministeri Ricardo Sallesin twiitille, jossa hän vaati rajoitusten poistamista.

Köyhät suurimmassa vaarassa

Brasiliassa on viime tietojen mukaan liki 11 000 todettua koronavirustartuntaa. Kuolleita on satoja. Terveysministerin mukaan sairaaloita uhkaa katastrofi, jos tartuntojen leviämistä ei saada hillityksi.

Viranomaiset pyrkivät erityisesti ehkäisemään epidemian leviämistä tiheään asutuille köyhille alueille, joissa ihmiset elävät epäterveellisissä oloissa. Useimpien ihmisten toimeentulo on näillä alueilla tilapäistöiden ja katukaupan varassa. Kun ne koronan vuoksi ovat loppuneet, kongressi on päättänyt maksaa tulonsa menettäneille tukea 100 euroa kuukaudessa.