Reko löytyy Facebookista

Reko on lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. Reko-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. Ryhmät toimivat vapaaehtoisvoimin ja sen ylläpitäjät eivät saa työstään palkkiota.

Reko-jaoissa kuluttaja voi ostaa tuotteita suoraan tuottajilta.

Porissa toimii yksi Suomen vanhimmista ja vilkkaimmista Reko-ringeistä. Henry Ihanakangas on ollut mukana Reko-toiminnassa alusta asti sekä tuottajana että ylläpitäjänä.

Hetken kaikki oli kuten ennenkin. Parkkipaikka täyttyi isoista ja pienistä autoista, takakontit avattiin ja tuottajat asettelivat myytävänsä esille innokkaiden asiakkaiden rynnätessä ostoksille. Vallitsevasta tilanteesta kertoi kuitenkin se, että monen puhe kääntyi huoleen, Reko-jakojen jatkosta nyt koronapandemian aikana. Toistaiseksi toiminnan on mahdollistanut se, että Reko on verrattavissa kauppaan. Asia on varmistettu valtakunnallisesti elinkeino- ja oikeusministeriöstä saakka.

– Toki meillä on hieman tavallisuudesta poikkeavia järjestelyitä: jokaisen auton välissä on yksi tyhjä parkkiruutu, käsidesiä ja kumihanskoja on saatavilla ja myyntiaika on tavallista pidempi, jotta saamme tasattua väkimäärää, Henry Ihanakangas luettelee.

Tuote saa

tuottajan kasvot

Munatilan isäntä on ollut mukana toiminnassa siitä asti, kun Porin Reko aloitti toimintansa ensimmäisten joukossa Suomessa.

– Minusta Rekossa on hienoa se, että tuote saa tuottajan kasvot ja kuluttaja voi kysyä tuotteesta ennen ostopäätöstä. Tuotteet ovat aina tuoreita, eikä välikäsiä ole.

Samaa mieltä on 30 kappaleen munakennoa noutamaan tullut Susanne Tuunanen. Hän on käynyt Rekossa alusta saakka lähes joka viikko.

– Ostan Rekosta usein myös kaurahiutaleita, perunoita, juureksia, kalaa ja lihaa. Kesällä vihanneksia ja marjoja. On mukava, kun täällä näkee tuttuja kasvoja: sekä tuottajia että toisia asiakkaita. Reko on ekologista kuluttamista ja minusta on tärkeää tukea lähituottajia.

Tuunanen on varannut kennon Facebookissa toimivassa Reko-yhteisössä, johon tuottajat laittavat tietoa tarjolla olevista tuotteista, hinnoista ja myyntiajankohdasta. Etukäteisvaraus ei kuitenkaan ole aivan välttämätöntä, sillä tuottajilla on usein mukanaan myös ylimääräistä.

Mustia valkosipuleita

ja villalankaa

Tarjonta vaihtelee jokaisessa Reko-jaossa. Tällä kertaa porilaiselta parkkipaikalta löytyy kananmunien lisäksi ainakin saippuaa, villalankaa, jäätelöä, osterivinokkaita, mustia valkosipuleita, lampaanlihaa ja monista kaupoista hamstrauksen vuoksi loppunutta pastaa.

– Vessapaperia Rekosta ei saa ainakaan tällä hetkellä, mutta kuka tietää, Ihanakangas naurahtaa.

Rekossa tuotteita ei ole rajattu vaan mukaan ovat tervetulleita niin tuottajat kuin jatkojalostajat, kuten leipurit tai käsityöläiset.

– Ainoa ehto on se, että käytetään suomalaisia raaka-aineita ja tietenkin, että lupa-asiat on hoidettu viranomaisten puoleen. Muuten kaikki vaan mukaan iloiseen joukkoon laittamaan oma tuote maailmankartalle, Ihanakangas hymyilee.

Myymään tuotteitaan pääsee ottamalla yhteyttä esimerkiksi Facebookin kautta Rekon ylläpitäjiin, joina tuottajat ja kuluttajat toimivat tasapuolisesti. Ylläpitäjien tehtävä on vastata Rekon käytännönjärjestelyistä, ratkaista mahdollisia ongelmatilanteita ja turvata toiminnan jatkuvuus.

Reko on tärkeä

Reko-jakojen ajankohta ja tiheys vaihtelevat valtakunnallisesti. Porissa Reko-jako järjestetään joka torstai, myös talvella.

– Kesät ovat toki vilkkainta aikaa, mutta kuten näkyy, kyllä myös talvella riittää väkeä, Ihanakangas hymyilee ja osoittaa ympäröivää väkijoukkoa.

Sitä, onko väkimäärä yleisesti kasvanut vai vähentynyt, Ihanakangas ei osaa arvioida. Hän on tyytyväinen siitä, että väkeä on riittänyt kuuden toimintavuoden aikana hyvin myös alkuinnostuksen jälkeen.

– Reko on monelle tuottajalle leijonanosa myynnistä. Siksi ymmärränkin huolen tämän loppumisesta. Itse myyn munia myös suoraan pakkaajalle, mutta toki Reko-toiminnan tauko olisi iso kolaus, Ihanakangas sanoo viitaten koronaviruspandemiaan.

Jos omassa kaupungissa tai kunnassa ei ole Reko-toimintaa, voi tuottaja perustaa sellaisen yhdessä muiden tuottajien kanssa. Ihanakangas kannustaakin niin tuottajia kuin kuluttajia tulemaan mukaan toimintaan.

– Ei niin paljon vettä sada eikä niin paljon pakkasta ole, että täällä mentäisiin nenä asfaltissa, Ihanakangas lupaa.

