Hallitus päätti tällä viikolla jatkaa koronavirusepidemian hillitsemiseksi tehtyjä rajoitustoimia ainakin toukokuun puoliväliin saakka. Eri rajoitustoimien tarvetta ja aikataulua arvioidaan jatkuvasti. Näytteenottoa ja testaamista lisätään, ja terveydenhuollon kantokyky varmistetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Vastuu epidemian rajoittamisesta kuuluu jokaiselle kansalaiselle, mutta ihmisten toimeentulon turvaaminen kriisin keskellä on hallituksen tehtävä. Poikkeustilanne asettaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kovaan testiin ja edellyttää muutoksia, joita viedään nyt läpi mahdollisimman nopealla aikataululla.

Hallitus on väliaikaisesti mahdollistanut nopeammat lomautukset, jotta irtisanomiset kyettäisiin minimoimaan ja mahdollisimman moni pääsisi palaamaan normaaliin arkeen, kun epidemia on taltutettu. Joustojen ja yrityksille annettavien tukien vastapainoksi on selvää, että tänä keväänä ökyosingot tulisi jättää jakamatta.

Lomautus on kova isku etenkin pienituloisille ja siksi on tärkeää, että samalla työttömien ja lomautettujen toimeentuloa vahvistetaan poistamalla viisi korvauksetonta päivää työttömyys- tai lomautusjakson alusta. Yksinyrittäjiä autetaan ja oikeus työttömyysturvaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä ilman, että yritystoimintaa tarvitsee keskeyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia käyttämään täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea silloin, kun esimerkiksi lasten jääminen pois koulusta, pakollinen kotikaranteeni tai ravinnon hankkimisen lisäkustannukset aiheuttavat lisämenoja pienituloisille henkilöille ja perheille. Järjestöjen edellytyksiä auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia kansalaisia vahvistetaan erillisellä rahoitushaulla.

Poikkeusoloissa hyvinvointivaltion on osoitettava ketteryytensä ja kyettävä myös nopeisiin ja luoviin ratkaisuihin rajoittamistoimien sosiaalisten haittojen minimoimiseksi. Lainsäädäntökone ministeriössä käy täysillä ja tilannetta seurataan kellon ympäri, mutta jokainen hyvä idea otetaan mielellään vastaan.

Kirjoittaja on sosiaali- ja terveysministeri.