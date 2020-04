Pandemian aikana valtion on oltava vahva. Hyvinvointivaltio turvaa terveyttä ja toimeentuloa ja osan ihmisistä toimiessa itsekkäästi tarvitaan myös sääntöjä sekä valvontaa.

Hallituksen on nyt toimittava nopeasti, koska Kelan ja työttömyyskassojen ruuhkautuessa monien toimeentulo on uhattuna. Pahin tilanne on silti markkinoihin luottaneissa yhteiskunnissa. Yhdysvalloissa ihmisillä ei ole varaa hoitoon, eikä toisaalta varaa olla pois töistä.

Koronan leviämistä estäviä rajoituksia on ollut hankala ottaa käyttöön perustuslain suojatessa ihmisten oikeuksia. Päätökset ovat saattaneet viivästyä muutamalla päivällä, kun käsittely on haluttu tehdä lain mukaisesti.

Epädemokraattisissa valtioissa hidasteita ei ole. Monet oikeistolaiset ihailevat Unkaria, jossa Viktor Orbán siirsi koronan varjolla kaiken vallan itselleen. Unkarilaisiin on onnistuttu lietsomaan pelkoa ulkopuolisista uhista, hätätilalainsäädäntö pakolaiskriisin vuoksi on ollut voimassa jo viisi vuotta, vaikka ongelmana on ihmisten pako maasta pois, eikä sinne sisään.

Olen käynyt Unkarissa usein. Nuorempana bussilla, junalla ja autolla turistina kodeissa ja hostellien makuusaleissa, vanhempana virallisemmilla vierailuilla. Keskustelut ovat käyneet synkemmiksi vuosi vuodelta. Muutaman oluen jälkeen etenkin vanhempi väki alkaa muistella kuinka Unkarilta vietiin alueita ensimmäisessä

maailmansodassa.

Koulutetut nuoret ovat pyrkineet maasta pois, mutta ahdistus, pelko ja viha on saatu istutettua nuoriinkin. Rähjääntyneen festariseurueemme yksiöönsä majoittanut nuori pari kertoi sydämellisen illanvieton lopuksi muuttavansa pois köyhästä kaupunginosasta, koska siellä asui juutalaisia ja romaneja. Heistä ”juutalaiset omistivat kaiken”. Emme saaneet selville miksi juutalaiset asuivat köyhällä alueella, jos omistivat kaiken.

Oikeusvaltion rikkominen johtaa paitsi syrjintään, myös yhteisten EU-rahojemme valumiseen Unkarin ja Puolan oikeistohallitusten tukijoiden yksityisiin taskuihin. Nyt on aika sulkea nuo rahahanat.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja.