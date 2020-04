Lehtikuva/Jussi Nukari

Ihmiset sairastavat ja kuolevat – Suomessa joka kuukausi noin 4 000–5 000 ihmistä kuolee. Terveydenhuollon tehtävänä on ehkäisevien, hoitavien ja kuntouttavin toimin estää liian aikaisia kuolemia ja vähentää kärsimystä. Tarttuvien tautien kohdalla lisätarkoitus on vähentää muiden sairastumista ja estää hoidon (etenkin antibioottien ja desinfiointiaineiden vääränlaisen käytön) vuoksi entistä vaarallisempien mikrobien kehittyminen.

Nyt lähes koko maailmassa, Suomi mukaan lukien, monien ihmisten mielessä sairastavuus on muuttunut korona-infektioksi (covid-19): miten sen leviämistä ja kuolleisuutta saataisiin vähennettyä? Muut taudit on unohdettu. Mitä nyt tapahtuu aivo- ja sydäninfarkteille? Mitä mielenterveydelle? Mitä päihdeongelmaisille?

Aktiivinen elämä ja liikkuminen lisäävät terveyttä. Vanhempien ihmisten pelottelu ja syyllistäminen, normaalien sosiaalisten kontaktien hävittäminen ja ihmisten sulkeminen sisätiloihin heikentävät toimintakykyä ja voivat romahduttaa terveyden. Mitä merkitsee kuntouttavien toimintojen lopettaminen?

Lisääntyvä työttömyys, konkurssit ja taloudelliset huolet ennustavat terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Taloudellinen tuki auttaa nyt, mutta ei poista tulevia ongelmia. Lasten ja nuorten vapauttaminen kouluun menosta ja ohjattujen harrastusten lopettaminen ei lyhyellä ajanjaksolla ole suuri ongelma perheissä, joissa vanhemmilla on voimaa ja aikaa huolehtia koulusta ja harrastuksista oman työn ohella. Mutta kaikissa perheissä asiat eivät ole näin hyvin.

Korona-infektio on vaarallinen tauti ja sen leviämistä, etenkin riskiryhmiin tulee vähentää. Mutta rajoitustoimia toteutettaessa on mietittävä myös vaikutusta muihin sairauksiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Epävarmoja keinoja, joilla on voimakkaat terveyshaitat tai sosiaaliset haitat, ei tule hätiköiden tehdä.

Nykytiedon mukaan epidemia tulee jatkumaan pitkään. Tällä hetkellä THL:n arvio on, että 4-6 kuukautta. Kun rajoitukset jatkuvat kuukausia, sosiaaliset ja terveysongelmat lisääntyvät.

Olen lääkäri, jolla on koulutusta epidemiologiasta. Kirjoitan tämän kuitenkin nimettömänä, koska sosiaalinen tuomitseminen on ollut voimakasta, enkä halua joutua syyttelyn ja vihapostin kohteeksi.

Terveys etusijalle

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.