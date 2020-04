Lehtikuva/Str

Iran on maailman pahimpia koronavirusalueita, mutta jos asian kertoo iranilaisille, voi tulla vaikeuksia. Joukko iranilaisia journalisteja on pidätetty, koska he eivät uskoneet virallisia tautitilastoja.

Viestipalvelu Telegramin uutiskanavan toimittaja Fardin Moustafai on Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan saanut syytteen julkaistuaan epidemian etenemisestä lukuja, jotka olivat ristiriidassa virallisen tiedotuksen kanssa.

Muitakin samasta syystä kuulusteluihin haettuja toimittajia odottavat oikeudenkäynnit ja mahdolliset vankeustuomiot.

Toimittajia odottavat oikeudenkäynnit ja mahdolliset vankeustuomiot.

– Lehdistönvapauden loukkaaminen on Iranissa järjestelmällistä. Nykyisessä kriisissä informaation piilottaminen ja avoimen informaation puute selvästi asettavat väestön vaaraan, sanoo Reza Moisi, Toimittajat ilman rajoja -järjestön Afganistanin ja Iranin aluejohtaja.

