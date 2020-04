Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ministeri hallituksen tuesta yrityksille: ”Tavoite on pelastaa suomalaiset työpaikat”

Tukihakemuksia on ruuhkaksi asti.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) painotti perjantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että kaikkien talouden hyväksi kaavailtujen ja tehtyjen tukitoimien tavoite on pelastaa suomalaiset työpaikat.

– Vauhti on ollut erittäin kova, hän arvioi koronapandemian aiheuttamia toimia.

Lintilä kävi läpi hallituksen tähänastiset toimet ja puhui neljästä aallosta. Ensimmäisessä aallossa on pyritty tukemaan yksinyrittäjiä ja pk-yrittäjiä, toisessa aallossa tuetaan keskisuuria yrityksiä ja kolmannessa aallossa tullaan tukemaan suuria yrityksiä.

Koskaan ei saa jäädä yksin.

Neljäs aalto tarkoittaa kriisistä selviytymisen keinoja.

– Teemme jo töitä sen eteen, että yritykset pääsevät kriisissä ylös, Lintilä sanoi.

Hakemuksia ruuhkaksi asti

Viime viikolla julkistettuihin yksinyrittäjien 2 000 euron tukiin on varattu 100 miljoonaa euroa, mutta Lintilän mukaan hallitus on varautunut nostamaan kutisummaa. Tukea on hakenut kolmessa päivässä jo 4 600 yrittäjää.

Ely-keskusten tukiin on varattu 200 miljoonaa, ja Business Finlandin isommille yrityksille antamaan tukeen 700 miljoonaa euroa. Business Finland on käsitellyt 2 200 hakemusta. Hakemuksia on odottamassa vielä 13 600 hakemusta

– Toivon jaksamista yrittäjille. Menossa on Suomen taloushistorian pahin vaihe, Lintilä totesi.

Yritysten uusia lainoja takaava Finnvera on saanut maaliskuun loppuun mennessä 3930 rahoitushakemusta. Finnvera on alentanut takauksista ottamaansa provisiota.

Uuttakin Lintilä lupasi. Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi aloittaa uuden rahoitusohjelman. Ohjelmasta rahoitetaan keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa.

Kesätöihin mansikkapellolle

Lintilä vakuutti, että ohjeistusta yritetään parantaa koko ajan.

– Kaikille terotettu, että kun yritys tai yksinyrittäjä hakee apua väärästä paikasta, ohjataan oikeaan paikkaan. Koskaan ei saa jäädä yksin, hän sanoi.

Ministeri pohti vielä kesätyöpaikkoja, joita on peruttu tuhansia. Toisaalta kausityöntekijöiden tarve on tuhansia.

– Väitän, että opiskelijan cv:ssä näytä huonolta, että oli kesän 2020 mansikkapellolla tai maataloustöissä, Lintilä sanoi.