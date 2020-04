Lehtikuva/Sergei Gapon

Maailmassa on ainakin yksi valtio, jossa koronakriisi kiistetään virallisissa puheenvuoroissa.

Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi kutsuttu Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka sai tällä viikolla Viktor Orbánista hirmuhallitsijakaverin koronan varjolla säädettyjen rajattomien poikkeuslakien myötä.

Unkarin kuten kaikkien muidenkin Euroopan maiden pääsarja seisoo, mutta Valko-Venäjän futisliiga starttasi viime viikonloppuna aivan normaaliin tapaan. Maan pääsarjassa on nähty suomalaisväriä Jasse Tuomisen ja Pyry Soirin palloiltua siellä tovin. Valko-Venäjää ei voi futiksen kehitysmaaksi kutsua sieltä ponnistavan Bate Borisovin pelattua useamman kauden Mestareiden Liigaa 2010-luvulla.

Valko-Venäjä on yksinäinen ratsastaja Euroopassa sen suhteen, ettei se ole ainakaan vielä päässyt miesten arvokisoihin. Sillä tosin on vielä mahdollisuus klaarata itselleen paikka Kansojen Liigan kautta vuodelle 2021 siirtyneisiin EM-kisoihin.

Maan futista mullistaviin ihmetekoihin ei kyennyt edes vuonna 2018 Dinamo Brestin puheenjohtajan tehtävissä piipahtanut nykyinen sekoilijalegenda Diego Maradona. Toinen höyrypää, koronavirusta joukkopsykoosiksi kutsunut Lukašenka, ei kaihtanut pelaamasta suosikkilajiaan jääkiekkoa viime viikonloppuna, ja kätteli estoitta kaikki vastustajansa. Silti maassa oli alkuviikosta todettu reilut satakunta koronavirustapausta, joten mikään puhtoinen onnela ei Valko-Venäjä tämänkään asian suhteen oikeasti ole.

Valko-Venäjän pääsarja käynnistyikin joka tapauksessa kutkuttavasti Minskin derbylla FK Minsk – Dinamo Minsk. Katsomot eivät olleet tyhjät, vaan pääkaupungin futisstadionille kerääntyi reilut 3 000 ihmistä seuraamaan Veikkausliigatasoista futista, joka päätyi FK Minskin voittoon maalein 3–2.

ILMOITUS

Lukašenkan reteistä puheista huolimatta maan terveysministeriön ohjeistusten mukaan stadion desinfioitiin kahdesti pelipäivinä, otteluun tulevien ruumiinlämpöä tarkkailtiin kameralla ja kaikilla kannattajien kanssa tekemisissä olleilla tuli olla hanskat.

Maailman kärsiessä kroonisesta urheilun puutostilasta jopa Valko-Venäjän liiga kiinnostaa. Sen tv-oikeudet ovat menneet kaupaksi muun muassa Venäjälle, Ukrainaan, Israeliin ja Intiaan.

Lukašenkan motiiveiksi pitää Valko-Venäjän pyörät pyörimässä myös urheiluelämässä uskotaan liittyvän siihen, että maan talous olisi joka tapauksessa aivan romahduksen partaalla. Terveysasioiden laittaminen ykkösprioriteeteiksi romahduttaisi opposition raakalaismaisesti hiljentäneen viiksiniekan korttitalon.

Maan tunnetuin futistähti, vastikään uransa lopettanut, Arsenalia ja Barcelonaa edustanut Aljaksandr Hleb onkin pitänyt uskomattomana sitä, että maassa ketään ei kiinnosta koronavirus. Myöhemmin hän vesitti somen kautta lausuntojaan kertoen luottavansa presidentilliseen arvioon siitä, että tilanne on hallinnassa.

Valko-Venäjän liigaa on ollut ainakin keskiviikko-Vakion kohteena yhdessä toisen aktiivisen futisliigan eli Nicaraguan pääsarjan kanssa. Lukašenkan terveydelle piut paut antavan diktatuurin tukeminen tätä kautta onkin kyseenalaista toimintaa Veikkaukselta, jonka peleistä päättävien henkilöiden olisi syytä katsoa peiliin ja pitkään. Tulevana lauantaina ei ole tarjolla vakioveikkauskierrosta. Tämä on jokseenkin historiallista, koska vuonna 1940 alkaneessa Vakioveikkauksessa vastaava tilanne on ollut viimeksi 1970-luvulla STTK:n seitsemän viikkoa kestäneen sähkölakon vuoksi.

Yhtä kaikki, vaikka itse kunkin futishammasta kolottaa armottomasti, pääsemme toivottavasti tulevaisuudessa vakioveikkaamaan pelejä, joiden pyörimisestä päättävät tahot ottavat ihmisten terveyden vakavasti. Olemme riippuvaisia urheiluviihteestä.