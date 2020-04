Antti Yrjönen

”Satsataan terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja epidemiologiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo asettaa kyseenalaiseksi tulevan hävittäjähankinnan, jonka hinnaksi on arvioitu jopa kymmenen miljardia euroa.

”Onko todellakin järkevää pistää 10 miljardia hävittäjiin kansallisen kriisin keskellä, kun kaikki resurssit pitäisi pistää suomalaisen yhteiskunnan jälleenrakentamiseen? Minusta ei.”

Honkasalo muistuttaa vasemmistoliiton olevan ainoa puolue, joka on systemaattisesti kritisoinut 7–10 miljardin euron hävittäjähankintoja. ”Viime aikoina näyttää lisäksi siltä, että Suomi tulee käyttämään maksimisumman eli 10 miljardia hävittäjiin”, hän kirjoittaa.

Vasemmistoliiton puoluekokous totesi marraskuussa, että ”piikki ei voi olla auki myöskään kalustohankinnoissa”.

”Hävittäjähankinnoissa Vasemmiston lähtökohtana on sellaisen suorityskyvyn säilyttäminen, jolla uskottavasti estetään pyrkimykset tai spekulaatiot Suomen alueen käyttämisestä aggressioon muita maita vastaan. Tämän suorityskyvyn säilyttäminen on turvattavissa huomattavasti alemmalla hankinta- ja ylläpitokustannusten tasolla kuin on puolustusvoimien johdon taholta estetty.”

Samaan aikaan koronakriisi on Honkasalon mukaan paljastanut konkreettisesti, että ”viime vuosien terveydenhuollon systemaattinen alasajo ja laitospaikkojen vähentäminen on johtanut siihen, että sairaalapaikkoja on enää eurooppalaista keskitasoa”.

Nyt tehohoitopaikkojen määrä yritetään kolminkertaistaa kovalla kiireellä.

”THL kohtuuttoman parjauksen kohteena”



Honkasalon mukaan THL on joutunut täysin kohtuuttoman vailla faktapohjaa olevan parjauksen kohteeksi. Se on kärsinyt isoista leikkauksista viime vuosina. Tämä on rapauttanut koko terveysalan tutkimusta ja asiantuntijakenttää.

Tutkija Matti Ylönen luki THL:n vuosikertomukset ja totesi sen kurjistamisen jatkuneen koko 2010-luvun. Henkilöstöä on vähennetty neljännes vuodesta 2009 ja budjettileikkaukset toistuivat vuosittain 2013 alkaen. Niitä olivat toteuttamassa myös perussuomalaiset ministerit Sipilän hallituksessa. Leikkaukset ovat kohdistuneet pääosin tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämistoimintaan.

Veronika Honkasalo ehdottaa, että pistetään prioriteetit uusiksi.

”Satsataan terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja epidemiologiseen osaamiseen ja asiantuntemukseen, kun meillä on siihen kerran varaa.”