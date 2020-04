Lehtikuva/Miguel Medina

Koko maailmassa vahvistettujen tapausten määrä on ylittämässä miljoonan rajan.

Manner-Kreikassa sijaitseva Ritsonan pakolaisleiri on asetettu kahdeksi viikoksi karanteeniin, kertoivat Kreikan viranomaiset torstaina.

Ritsonan leiriltä Ateenaan sairaalaan synnyttämään tuotu 19-vuotias nainen testattiin koronapositiiviseksi. Hänestä tuli ensimmäinen virallisesti vahvistettu koronatapaus Kreikan pakolaisleireillä.

Jatkotutkimuksissa Ritsonan leiriltä löydettiin 19 muuta tartuntaa naisen kanssa kontaktissa olleilta ihmisiltä. Testein vahvistetut tapaukset olivat oireettomia.

Koko maailmassa kuolleita on yli 47 000.

Ritsonan leiri sijaitsee 75 kilometrin päässä Ateenasta ja sinne on majoitettu 2 500–3 000 turvapaikanhakijaa.

Koronaviruksen leviämistä Kreikan ahtaisiin ja terveysoloiltaan heikkoihin pakolaisleireihin on odotettu kauhulla. Suurin osa leireistä on Turkin rannikon sijaitsevilla Kreikan saarilla. Näissä leireissä on 40 000 pakolaista ja siirtolaista.

Erityisen paha uhkakuva on koronaviruksen leviäminen Lesboksella sijaitsevaan Morian leiriin, jossa on 22 000 ihmistä.

Tartunta Amazonin intiaanilla

Brasilian viranomaiset ilmoittivat myöhään keskiviikkona, että ensimmäinen koronatartunta maan alkuperäiskansojen keskuudessa on vahvistettu. Kyseessä on 20-vuotias kokama-heimoon kuuluva nainen Santo Antonio do Ián piirikunnasta läheltä Kolumbian rajaa.

Samalta alueelta on jo aikaisemmin diagnosoitu neljä tapausta, jotka eivät kuulu alkuperäiskansoihin. Yksi heistä on lääkäri.

Koronaviruksen mahdollinen leviämisen Amazonin alkuperäiskansojen keskuuteen pelätään olevan tuhoisa uhka heille. Aiemmin ulkoapäin tulleet kulkutaudit ovat tappaneet paljon alkuperäiskansojen jäseniä.

Brasiliassa on noin 850 000 alkuperäiskansoihin kuuluvaa, jotka jakautuvat yli 300 heimoon. Osa heimoista ei ole ollut lainkaan tai juuri lainkaan kosketuksissa ulkopuolisen maailman kanssa.

Miljoonan raja rikkoutumassa

Koko maailmassa miljoonan koronatapauksen raja rikkoutunee vuorokauden sisällä. Torstaina puolenpäivän aikoihin vahvistettuja tapauksia oli yli 940 000.

Todellinen määrä on paljon vahvistettuja tapauksia suurempi, koska suurinta osaa oireettomista ja lieväoireisista ei ole testattu.

Ylivoimaisesti eniten vahvistettuja tapauksia on Yhdysvalloissa, yli 216 000. Yhdysvalloissa ylitettiin kuluneen vuorokauden aikana 5 000 kuolleen raja.

Presidentti Donald Trump myönsi, että suojavarusteet ovat loppumassa Yhdysvaltain sairaaloista.

Connecticutin osavaltiossa on kuuden viikon ikäinen vauva kuollut koronaan.

Italiassa vahvistettuja tapauksia on 110 000. Kuolleiden määrä on suurin Italiassa, yli 13 000.

Espanjassa on 104 000 vahvistettua tapausta ja yli 9 000 kuollutta.

Koko maailmassa koronaan kuolleita on yli 47 000.