Lehtikuva/Michal Cizek

Koronakriisiä ovat pyrkineet hyväksikäyttämään myös Tšekin, Puolan ja Bulgarian hallitukset.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo varoittaa Unkarin luisumisesta diktatuuriksi ja vaatii sen EU-tukien katkaisua.

– EU:n budjettineuvottelut ovat mullistumassa koronakriisin seurauksena. Suomen ajamaa oikeusvaltioperiaatteen sitomista budjettiin on kriisiaikana ajettava entistäkin voimallisemmin, hän sanoo.

Unkarin terveyspalvelut ovat olleet kriisissä jo ennen koronavirusta. Mikäli pääministeri Viktor Orbán haluaa estää katastrofin, on hänen toteutettava keskimääräistä kovempia rajoituksia.

– On ymmärrettävää, että Unkarissakin on haluttu ottaa poikkeustila käyttöön. Unkarissa poikkeustilaa ei kuitenkaan ole rajattu ajallisesti ja kriisiin liittyen, vaan kaikki valtiovalta on siirretty Orbánin hallitukselle niin pitkäksi aikaa, kun se itse parhaaksi katsoo, toteaa Saramo.

Saramo epäilee, että korona on Orbánille tekosyy vallan keskittämiseen. Orbán on esimerkiksi jatkanut pakolaiskriisiin liittyvää hätätilaa vuodesta 2015, vaikka Unkarissa ei juuri ole turvapaikanhakijoita.

ILMOITUS

Orbán on jo aiemmin muuttanut vaalilakia suosimaan puoluettaan Fidesziä. Vapaasta mediasta on hankkiuduttu eroon, ja nyt koronatoimien myötä ”väärän tiedon” levittämisestä voi joutua vankilaan viideksi vuodeksi. Oikeutta ei saa, sillä tuomioistuimet perustuslakituomioistuinta myöten ovat Fideszin hallussa.

Sukupuolivähemmistöistä vihollinen



Saramon mukaan tuorein esimerkki vallan väärinkäytöstä on aprillipäivän vastaisena yönä jätetty niin sanottu salaattilaki, jossa sekoitetaan yhteen joukko asioita, jotka eivät liity toisiinsa. Salaattilain avulla Orbán pyrki muun muassa kaappaamaan opposition hallitsemien kuntien vallan itselleen ja vaikeuttamaan sukupuolivähemmistöjen asemaa.

– Hälyn myötä kuntavallankaappauksesta luovuttaneen. Sukupuolivähemmistöjen nostaminen valtion vihollisiksi on tyypillistä viholliskuvien hakemista. Samoin on toiminut Puolaa hallitseva oikeisto. Kun huomio on kiinnitetty vihanlietsontaan ja irrationaalisiin pelkoihin, ovat vallanpitäjät voineet ohjata julkisia varoja itselleen ja omille taustaryhmilleen, Saramo sanoo.

EU:n petostentorjuntayksikkö Olaf on löytänyt Unkarista enemmän petosepäilyjä kuin mistään muusta maasta. Esimerkiksi kymmenien miljoonien urakoita on ohjattu Orbánin vävyn yhtiölle. Olaf on kuitenkin aseeton, koska Unkarin poliisi ja oikeuslaitos eivät tutki Orbánin lähipiirin rikoksia.

– Suomikin tukee epäsuorasti Orbánin hallintoa EU:n tukiohjelmien kautta. Rahat valuvat nyt korruptioon, joten rahahanat on suljettava välittömästi tavalla tai toisella. Se ei ole kuitenkaan helppoa, sillä Puolan oikeistohallitus tukee Unkaria, koska se pelkää omien oikeusvaltioloukkaustensa seurauksia.

Miten oikeisto reagoi?



Saramon mukaan on hienoa, että Suomen kokoomus haluaa erottaa Fideszin yhteisestä europarlamenttiryhmästään ja europuolueestaan. Hän toteaa, että nyt vaaditaan suoraselkäisyyttä – olihan Fidesz ratkaisevassa asemassa, kun Ursula von der Leyen nousi komission johtoon.

Katsooko oikeisto lopulta muualle, kun yksi sisarpuolueista hankkiutuu eroon lopuistakin demokratian rippeistä?

– Vaikka Fideszillä on Unkarin parlamentissa määräenemmistö, on vain vajaa kolmannes unkarilaisista Fideszin kannattajia. Samalla kun EU:n on tehtävä kaikkensa demokratian palauttamiseksi Unkariin, on tehtävä kaikki sen eteen, että valmiiksi heikossa asemassa oleville unkarilaisille annetaan toivoa paremmasta, Saramo sanoo.

Kokoomuksen meppi Petri Sarvamaa käynnisti keskiviikkona vetoomuksen demokratian pelastamiseksi EU:n jäsenvaltioissa. Se on osoitettu EU:n komissiolle ja neuvostolle.

”Populistihallitukset Euroopassa käyttävät koronavirusta hämäyksenä ja runnovat lakeja ja asetuksia, jotka estävät demokraattisesti valittujen parlamenttien toiminnan. Tämä hiljentää opposition ja kumoaa lehdistönvapauden kaltaisia perustavanlaatuisia vapaan yhteiskunnan periaatteita”, vetoomuksessa todetaan.

Unkarin lisäksi koronakriisiä ovat pyrkineet hyväksikäyttämään Tšekin, Puolan ja Bulgarian hallitukset.

Saramon tavoin Sarvamaan vetoomuksessa vaaditaan EU:n komissiota lopettamaan EU-varojen maksaminen Unkarin hallitukselle niin kauan, kun hallituksen toimet ovat parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella.

Unkarin toimet on Suomessa tuomittu laidasta laitaan yhdellä poikkeuksella. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä parempi väki hyppii turhaan seinille.