Antti Yrjönen

”Poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi.”

Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken koronakriisin aikana tarvitaan luovaa ajattelua ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Hän kehottaa hallitusta harkitsemaan perustulon tai sosiaalisen osingon käyttöönottoa, jotta perustuslain mukainen oikeus perustoimeentuloon voidaan turvata kohtuullisessa ajassa.

Lohikoski jätti hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen torstaina.

– Tämän kevään poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja ihmisten toimeentulon turvaamiseksi. Siksi olen nostanut esiin ajatuksen väliaikaisesta perustulosta, Lohikoski sanoo.

Hän esittää eri vaihtoehtoja perustulon toteuttamiseksi.

– Sen voisi maksaa sosiaalisena osinkona esimerkiksi veronpalautuskanavan kautta, ja se voitaisiin periä hyvätuloisilta takaisin seuraavan vuoden verotuksessa. Toinen vaihtoehto on etsiä nopeinta maksukanavaa verohallinnon ja Kelan maksatusten tietokantoja yhdistämällä, Lohikoski kertoo.

Kolmantena vaihtoehtona hän ehdottaa työmarkkinatuen maksamista helpotetun menettelyn kautta lomautus- tai irtisanomistodistuksen esittäjälle. Päätöksiä voitaisiin tarkistaa myöhemmin ajan kanssa ja maksaa lisäksi ansiosidonnainen osuus jo maksetun etuuden päälle.

Asiakasmäärät hurjassa kasvussa



Työttömyyskassojen, TE-toimistojen ja Kansaneläkelaitoksen asiakasmäärien on ennakoitu kasvavan voimakkaasti lähikuukausina. Hakemusten käsittelyaikojen odotetaan venyvän. Etuutta koskevaa päätöstä odottaessa on mahdollista hakea toimeentulotukea, muuta senkin hakemusmäärien odotetaan kasvavan.

– Ruuhkautuminen johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, kun kotitalouden tulot juoksevat joka päivä, mutta tuloja ei tule mistään. Monilla pienituloisilla ei ole puskuria tai mahdollisuutta odottaa tukipäätöstä kuukausikaupalla, Lohikoski sanoo.

Jo yli 300 000 työntekijää on lomautuksen tai irtisanomisuhan alla. Myös monien freelancereiden ja pienyrittäjien taloudelta on pudonnut pohja, kun yhteiskunta on koronan leviämistä hidastavien, välttämättömien rajoitustoimien seurauksena sulkeutunut.

Lohikoski muistuttaa, että perustulo ja myös ns. helikopteriraha ovat nousseet keskusteluissa esiin eri maissa, ja ainakin Hongkong on ottanut helikopterirahan kokeiluun.

– Muissa maissa tehdyt innovaatiot kansallisen toimeentulon turvaamiseksi tulisi kartoittaa, hän patistaa.