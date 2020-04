Lehtikuva/Vesa Moilanen

Valtioneuvostoon perustetaan erillinen operaatiokeskus seuraamaan hallituksen päätösten seurannaisvaikutuksia.

Hallitus aikoo perustaa työryhmän valmistelemaan pandemiakriisin jälkeen tarvittavaa jälleenrakentamista. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Perustamme erillisen kriisistä ulos -ryhmän, jonka tehtävä on nimensä mukaisesti hahmottaa polkua kriisistä ulos ja hahmotella jälleenrakennusta, jota meidän on tehtävä, Marin sanoi.

Hän tarkensi, että jälleenrakennusta tulee tehdä niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Nimeämispyynnöt ryhmään ovat Marinin mukaan lähdössä ministeriöille, mutta ryhmään on tulossa jäseniä myös muualta.

”Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, että hallintorakenne estää tiedonkulun tai johtamisen.”

– Tarkoituksena on se, että valjastamme yhteiskunnan osaamista hyvin laajasti tämän jälleenrakennuksen pohdintaan. Tietenkin keskeisinä toimijoina ministeriöt, mutta haluamme myös verkostomaisesti saada yhteiskunnan muut toimijat pohtimaan tätä, koska tämä on meille iso haaste.

– Sanon, että tämä tulee olemaan todella iso haaste yhteiskunnalle, Marin painotti.

ILMOITUS

Tällä hetkellä hallituksen pääpaino on kuitenkin koronapandemian kanssa.

– Hallituksella on kädet täynnä töitä tämän kriisin selättämisessä, Marin sanoi.

Lentokentällä ei kaikki onnistunut

Marin myönsi tiedotustilaisuudessa, että Helsinki-Vantaan lentokentällä olisi pitänyt pystyä parempaan. Lentokentällä oli pitkään tilanne, jossa pandemia-alueilta Suomeen palanneet matkustajat jatkoivat matkaansa esimerkiksi julkisella liikennevälineellä ja saattoivat näin tietämättään levittää virusta.

Marinin mukaan ongelmana lentokentällä oli, että siellä toimii useita viranomaisia. Lisäksi kenttää pyörittää valtion omistama Finavia-yhtiö.

– Tieto ei ole kulkenut sillä tavalla kuin olisi pitänyt, ja koordinaatio ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt. Sen takia meillä on ollut ongelmia lentokentän osalta.

Pääministeri huomautti, että vastaavia paikkoja on yhteiskunnassa muitakin. Jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa, on hallituksen korona-koordinaatioryhmää vahvistettu, minkä lisäksi valtioneuvoston kansliaan on perustettu erillinen operaatiokeskus.

– Tämä on haastava kokonaisuus. Ei ole ensimmäinen kerta eikä varmasti viimeinen kerta, kun meillä hallinnon siilot ja organisaatiorakenteet aiheuttavat tiedonkulun puutteita ja vaikeuttavat johtamista.

Marin kuitenkin korosti, että vaikeuksista huolimatta nykyisessä tilanteessa ei vastaaviin ongelmiin ole enää varaa.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, että hallintorakenne estää tiedonkulun tai johtamisen. Sen takia tähän kiinnitetään erityisen paljon huomiota.

Täydellinen ei voi olla

Marin painotti tiedotustilaisuudessa, että täydellisyyteen hallitus ei voi pystyä.

– Jos vaatimuksena on täydellisyys, emme voi kuin epäonnistua. Voin kuitenkin vakuuttaa, että niin hallitus kuin viranhaltijamme ministeriöissä ja kentällä tekevät parhaansa suojellakseen suomalaisia ihmisiä ja heidän terveyttään.