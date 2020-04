Lehtikuva/Vesa Moilanen

Poikkeustilan aikana mielenterveyspalveluiden saatavuus vaihtelee.

Mielenterveyden keskusliitossa kuntoutusneuvojana työskentelevän Mirva Laineen työnkuvaan kuuluu muun muassa asiakastyö mielenterveysneuvonnan puhelin- ja chat-palveluissa. Hänen mukaansa muutamat asiakkaat ovat kertoneet, että heidän terapia-aikansa on peruttu pandemian takia.

– Kysyin tarjottiinko heille korvaavaa aikaa esimerkiksi puhelimen välityksellä. Nämä soittajat vastasivat, että uutta aikaa ei varattu. En tosin tiedä onko tämä yleinen käytäntö tällä hetkellä.

Laineelle on myös tullut jonkin verran puheluita itsemurhavaarassa olevilta ihmisiltä. Osa heistä on kertonut, että ehkäisevää palvelua ei ole saatavilla koronavalmiuden takia.

– Erästäkin henkilöä oli käytännössä päivystyksessä kehotettu menemään yksin kotiin ja hakeutumaan seuraavana päivänä psykiatrian poliklinikalle. Hän ei kuitenkaan päässyt sinne. Tämä on huolestuttavaa, Laine toteaa.

Ryhmätoimintaa ei järjestetä

Myös vertaistukiryhmät ja muut ryhmätoiminnan muodot ovat tauolla.

– Monella ihmisellä on ollut vertaistukiryhmä, jonka kanssa on nähty kerran tai kaksi viikossa. Tapaamiset ovat olleet tehokas tapa ylläpitää mielenterveyttä. Tauon takia puhelinpalvelujen tarve tulee varmasti kasvamaan lähiviikkoina.

Jos tukipuhelin on kuitenkin ruuhkautunut tai varattu, niin osa ihmisistä saattaa jäädä kokonaan ilman tukea.

– Kaikille asiakkaille ei löydy korvaavaa etäpalvelua. On vielä ihmisiä, jotka eivät käytä ollenkaan sosiaalista mediaa tai internetiä ylipäätään. Heille ainoa tuki on puhelin, paperinen lehti tai kasvokkain tapaaminen.

Laineen mukaan monet alan toimijat ovat kuitenkin lisänneet ja kehittäneet etäpalveluita.

– Mielenterveyden keskusliitto on tehostanut esimerkiksi chat-palvelua, ja olemme lisäämässä myös muita verkkopalveluita. Lisäksi meillä on tähänkin asti ollut käytössä valtakunnalliset neuvonta- ja vertaistukipuhelimet. Päivystys palvelee arkisin kello kymmenestä kolmeen.

Vertaistukipuhelimessa ruuhkaa

Laine kertoo, että vertaistukipuhelimessa on koko ajan valtava ruuhka.

– Päivystysaika on viisi tuntia ja viime aikoina päivässä on tullut noin 16 puhelua. Osa ihmisistä soittaa usein ja haluaa keskustella myös arkisista kuulumisista. Ne puhelut ovat usein hieman lyhyempiä. Joissain tilanteissa näitä puheluita on jouduttu rajoittamaan, mikäli sama henkilö soittaa useammin kuin kerran päivässä.

– Pisimmät puhelut ovat kestäneet jopa puolitoista tuntia. Puhelujen pituus määräytyy aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Keskimääräinen puhelun pituus on noin 20-30 minuuttia.

Laineen mukaan uusia soittajia tulee päivittäin.

– Neuvontapuhelimeen on tullut soittoja koronatilanteesta huolestuneilta ihmisiltä. He muun muassa miettivät saako terveyskeskuksesta apua, jos omat psyykkiset oireet pahenevat tai sairastuu muuhun kuin koronaan. Myös muiden mielenterveyspalvelujen, kuten terapioiden saatavuus huolestuttaa ihmisiä.

Taloudellisten ongelmien takia on tullut yksittäisiä soittoja.

– Muutama yksityisyrittäjä on soittanut, että he ovat menettäneet tulonsa ja taloudellinen tilanne ahdistaa, Laine sanoo.

Korona lisää yksinäisyyttä, yksinäisyys ahdistusta

Laine kertoo jutelleensa toisen vertaistukipäivystäjän kanssa.

– Kahdeksasta puhelusta kuudessa pääpuheenaihe oli ollut korona. Neuvontapuhelimessa on ollut hiljaisempaa alkuviikkojen aikana. Nyt päivä päivältä myös neuvontapuhelimen soittajamäärät ovat kasvaneet.

Laineen mukaan koronavirus ei puheluista huolimatta ole näkynyt merkittävänä ahdistuksen lisääntymisenä neuvontapuhelinpalveluissa. Ahdistustilastot ovat jo muutenkin tapissa.

– Puhuin eräänkin soittajan kanssa ahdistuksesta. Hän kertoi, että ei osaa edes kuvitella, miten ahdistus voisi pahentua entisestään. Ahdistus on ollut jo ennestään niin valtavaa.

Laine epäilee, että ahdistuksen määrä tulee kasvamaan tilanteen pitkittyessä nimenomaan yksinäisyyden lisääntyessä.

– Yksinäisyys on meidän palveluissamme muutenkin yleistä, mutta luulen, että tilanteen pitkittyminen aiheuttaa enemmän yhteydenottoja siihen liittyen.

Kokonaiskuva saattaa olla vääristynyt

Laine huomauttaa kuitenkin, että ihmiset ottavat usein yhteyttä mielenterveyden keskusliittoon vasta silloin, kun asiat eivät suju kuten pitäisi.

– Tämä saattaa vääristää kokonaiskuvaa. Varmasti monella ihmisellä on hyvät mahdollisuudet saada etäpalveluja myös mielenterveyden häiriöiden hoitoon.

– Nettiterapioita on ollut olemassa jo ennen pandemiaa. Uskoisin myös, että esimerkiksi videon välityksellä tapahtuvaa apua on saatavilla.

Laine myös uskoo, että ihmiset tiedostavat etäpalvelujen olemassaolon paremmin kuin ennen.

– On tullut puheluita, joissa asiakas on kertonut, että hän on saanut puhelinnumeromme lääkäriltä. Eli hekin osaavat siis suositella etäpalveluja. Se on ihan positiivista.