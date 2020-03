Lehtikuva/Hanna Matikainen

Kaupan liitto ja PAM vaativat nopeita päätöksiä suorasta tuesta yrityksille.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM vaativat hallitukselta nopeasti tietoa siitä, millaisiin suoriin tukiin valtio on valmis erikoiskaupan konkurssiaallon välttämiseksi. Myös vuokranantajilta odotetaan laajempaa yhteiskuntavastuuta ja selkeitä tukitoimia.

Liittojen mukaan monissa erikoiskaupan yrityksissä tilanne on hälyttävä: myynti on romahtanut 80–90 prosenttia vain muutaman viikon aikana. Molempiin tulvii yhteydenottoja. Lomautusten määrä kasvaa hurjaa vauhtia, eikä alan uskota säästyvän konkursseilta tai suurelta joukolta työttömiä.

Hallituksen tekemät päätökset elinkeinoelämän tukemisesta saavat liitoilta kiitosta, mutta lisää tarvitaan. Kaupan liitto ja PAM vaativat hallitukselta nopeita päätöksiä kaikista mahdollisista tukikeinoista, joilla erikoiskauppaa voidaan auttaa selviämään koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan yli.

– Nyt ratkaistaan monen suomalaisen erikoiskaupan yrityksen tulevaisuus. Hallitukselta edellytetään nopeasti tietoa siitä, millaisiin suoriin tukiin valtio on valmis erikoiskaupan konkurssiaallon välttämiseksi, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.

– Erikoiskaupan työntekijöiden hätä on valtava. Hallitukselta tarvitaan tilannetta rauhoittavia päätöksiä pian – vain siten voidaan varmistaa työpaikkojen säilyminen myös pandemian jälkeiseen aikaan, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen jatkaa.

Vuokranantajilta perätään yhteiskuntavastuuta



Kaupan liitto ja PAM saivat ripeästi sovittua työehtosopimuksen poikkeusmääräyksistä. Erikoiskaupan vuokra ja muut kiinteät kulut kuitenkin säilyivät. Kauppakeskuksissa liikkeitä on pidettävä auki, vaikka asiakkaita ei ole.

– On välttämätöntä on, että suoria tukia voidaan myöntää myös vuokrakustannusten kompensoimiseksi, koska lainoitus ja lisävelkaantuminen eivät varsinkaan pk-yritysten kohdalla käytännössä tule kyseeseen. Myös vuokranantajien on kannettava yhteiskunnallinen vastuunsa erikoiskaupan selviämisestä ja osallistuttava kriisin kustannusten jakamiseen, liitot vaativat.

Kriisi koskettaa kaikenkokoisia erikoiskauppoja. Kansalaiset pysyvät kodeissaan ja välttelevät käytännössä muun kuin ruoka- ja lääkeostosten tekemistä, mikä näkyy erikoiskaupan myymälöissä jopa täydellisenä asiakaskatona.

Sesonkituotteet jäävät myymättä



Useat erikoiskaupan toimijat myyvät sesonkituotteita, jotka nyt ostajien puutteessa on siirrettävä suoraan alennuskoriin tai jäävät kokonaan myymättä. Loppukevään ja kesän juhlasesonki on esimerkiksi vaatekaupalle merkittävää myyntiaikaa joulun rinnalla, mutta kun juhlia ei järjestetä, ei juhlavaatteitakaan osteta.

Lisäksi tuotteet joudutaan tilaamaan ajoissa valmistajilta, eikä kesä- tai syyssesongin tilausten peruuttaminen enää onnistu. Näin erikoiskaupalla on paljon kiinni varastoissa eli vaihto-omaisuudessa, joka normaaliaikoina muuttuu kassavirraksi. Nyt varaston arvo kuitenkin romahtaa asiakkaiden kadottua.

Suomessa on 18 000 vähittäiskaupan yritystä, joista 62 prosenttia on tavaratalo- ja erikoiskauppoja.