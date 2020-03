Lehtikuva/Emmi Korhonen

Lomautusten piirissä jo ainakin 300 000 ihmistä.

Koronaviruksesta johtuvat poikkeustoimet jatkuvat aiemmin ilmoitettua kauemmin, hallitus päätti tänään maanantaina. Rajoitukset jatkuvat aiemmin päätetyn 13.4. jälkeen kuukaudella eli 13.5. asti.

Myös vahaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Hallitus antaa huomenna tiistaina eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen. Sulkemisen tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Aukiolon rajoittaminen on voimassa 31.5.2020 asti, mutta ruuan ulosmyynti on mahdollista.

Hallitus päätti myös aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi, sekä laivaliikenteen henkilö- ja matkustajaliikenteen lopettamiseksi, lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.

Hallitus päätti myös, että Suomessa lisätään entisestään näytteenottoa ja testaamista koronavirustapausten selvittämiseksi ja epidemian hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäilys sairastumisesta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni kertoi, että lomautusneuvottelujen piirissä on jo yli 280 000 työntekijää yli 20 henkilön yrityksissä. Todellinen lomautusten määrä on suurempi, koska pienemmissä yrityksissä lomautukseen ei tarvita yt-neuvotteluja.

Yritysten tukemiseen on varattu tässä vaiheessa miljardi euroa. Kulmunin mukaan päätöksiä on tehty jo yli tuhat.

Ensi viikon kehysriihessä hallitus tarkastelee muun muassa kuntataloutta.