WSOY

Alko on päättänyt merkitä Israelin miehittämien alueiden laittomista siirtokunnista tulevat tuotteet asianmukaisesti, kertoo ICAHD Finland tiedotteessaan. Tuotteiden alkuperään merkitään alue (esimerkiksi Golanin kukkulat) sekä tieto siitä, että ne tulevat siirtokunnasta.

Käytäntö astuu voimaan keskiviikkona 1. huhtikuuta.

Asia ilmenee Alkon vastauksesta ICAHD Finlandin tiedusteluun, ja sen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen viime marraskuussa antama tuomio.

Tuotteiden alkuperään merkitään alue (esimerkiksi Golanin kukkulat) sekä tieto siitä, että ne tulevat siirtokunnasta.

Tuomioistuimen mukaan siirtokuntatuotteet pitää merkitä ”jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan siitä, että Israel on kyseisillä alueilla miehittäjänä”. Tuomioistuin myös totesi, että siirtokunnissa konkretisoituu Israelin ”toteuttama väestönsiirtopolitiikka, jolla rikotaan yleisen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sääntöjä”, ja jonka sekä YK:n turvallisuusneuvosto että EU on ”toistuvasti tuominnut”.

– On kiitettävää, että Alko on asianmukaisesti toteuttanut EU:n tuomioistuimen päätöksen. Samalla on sanottava, että tuonti siirtokunnista pitäisi lopettaa, koska se tukee kansainvälisen oikeuden rikkomuksia, sanoo ICAHD Finlandin puheenjohtaja Syksy Räsänen tiedotteessa.

ILMOITUS

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on vaatinut kieltämään tuonnin Israelin laittomista siirtokunnista. Kaupankäynti siirtokuntien kanssa on kansainvälisen oikeuden vastaista, koska se tarkoittaa laittoman tilanteen tunnustamista ja tukemista.

EU kielsi tuonnin Venäjän miehittämältä Krimiltä kesäkuussa 2014, kolme kuukautta miehityksen alkamisen jälkeen. Israel on jatkanut miehitystä 52 vuotta.

YK:n Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoistarkkailija Michael Lynk vaati helmikuussa valtioita lailla kieltämään siirtokuntien kanssa tehtävän kaupan, koska siirtokunnat ovat sotarikoksia.