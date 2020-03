Lehtikuva/Ludovic Marin

Ratkaiseva päivä on huomenna tiistaina, jolloin Unkarin pääministeri saanee laittaa parlamentin kokonaan sivuun ja hallita asetuksilla.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on toiminut nopeasti ja käyttänyt koronakriisiä hyväkseen poistaakseen viimeiset esteet yksinvaltansa tieltä.

Unkariin julistettiin koronan vuoksi hätätila vajaat kolme viikkoa sitten eli 11. maaliskuuta. Sen jälkeen hallitus ryhtyi varmistelemaan poikkeusolojen perusteella lakia, joka käytännössä antaa Orbánin hallita asetuksilla kaikkia hallinnonaloja. Orbán saa myös oikeuden ohittaa kaiken olemassa olevan lainsäädännön.

Demokraattisissa maissa koronan vuoksi hallituksille annetut poikkeusvaltuudet ovat voimassa määräajan ja parlamentit ovat koko ajan mukana prosesseissa. Unkarissa valmisteltava poikkeuslaki sen sijaan antaa hallitukselle oikeuden kokonaan keskeyttää parlamentin toiminnan määräämättömäksi ajaksi. Myöskään vaaleja ei tarvitse järjestää.

”Väärän” tiedon levittämisestä voi saada viisi vuotta vankeutta.

Ainoa parlamentarismiin viittaava elementti on se, että Orbán antaa asetuksensa tiedoksi parlamentin puhemiehelle sekä parlamenttiryhmien puheenjohtajille.

Viime viikon maanantaina parlamentti ei vielä ottanut poikkeusvaltuuksia käsiteltäväksi. Opposition voimat riittivät tähän, koska ensimmäisellä kerralla olisi vaadittu neljän viidesosan enemmistö.

Ratkaiseva päivä on huomenna tiistaina, kun hallitus tuo esityksensä uudelleen parlamenttiin. Nyt tarvitaan enää kahden kolmasosan enemmistö, ja se Orbánin Fidesz-puolueella on. Esitys siis menee tiistaina mitä todennäköisimmin läpi, sillä Fideszin edustajaryhmä on ainakin tähän saakka toiminut Orbánin kuuliaisena käskyläisenä.

Viimeinen niitti sananvapaudelle

Poikkeusasetukseen sisältyy määräys, joka vie loputkin rippeet sananvapaudesta. Kaikki ”väärän” tiedon levittäminen, joka ”haittaa kansalaisten suojaamista koronavirukselta”, tulee rangaistavaksi jopa viiden vuoden vankeustuomion uhalla. Laveilla muotoiluilla pystytään estämään kaikki kritiikki Orbánia kohtaan.

Myös karanteenimääräysten rikkomisesta voi saada ankaran vankeustuomion. Asteikko ulottuu viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen vankeutta.

Muiden oikeistopopulistien tavoin Orbán suhtautui aluksi vähättelevästi koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan.

Unkarin terveydenhoito on myös huonosti varautunut koronakriisiin.

Maassa on alle 500 vahvistettua koronatapausta (toisaalta testejäkin on tehty vasta noin 6 000), mutta terveydenhoito on jo tiukoilla. Koronaan kuolleita on Unkarissa 15.

Orbán on kytkenyt koronaviruksen aiempiin kampanjoihinsa, joissa maahanmuuttajat ovat syypäitä kaikkiin ongelmiin. Nytkin Orbánin mukaan (ei-eurooppalaiset) maahanmuuttajat ovat tuoneet koronaviruksen Unkariin – vaikka maassa on äärimmäisen vähän kehitysmaista tulleita maahanmuuttajia. Kolmetoista iranilaista opiskelijaa on karkotettu.

EU vain ”huolissaan”

Euroopan unionin jäsenmaa Unkari on luisumassa yhä selvemmin yhden miehen diktatuuriksi. Silti EU-johtajat ovat edelleen tyytyneet entiseen tapaansa lähinnä ilmaisemaan ”huolestumista”, vaikka yksi jäsenmaa pitää niin sanottujen eurooppalaisten arvojen kovaa ydintä pilkkanaan.

Europarlamentin kansalaisvapauksien valiokunta vaati viime viikolla komissiota ryhtymään toimiin, jos Unkarissa valmisteilla oleva poikkeuslaki rikkoo EU:n perusarvoja.

EU:n keinot ovat kuitenkin vähissä ensinnäkin sen vuoksi, että EU:n perussäännöissä ei ole otettu huomioon tilannetta, jossa jäsenmaa ryhtyy diktatuuriksi. Siksi puuttuminen tilanteeseen on monen lukon takana.

Unkarin tilanteeseen puuttuminen on mahdotonta niin kauan kuin unionin suurin ryhmä, konservatiivien EPP (Euroopan kansanpuolue) suojelee Orbánia. Fideszin erottaminen EPP:n ryhmästä tuli EPP:n aiemmin keväällä tekemien päätösten ansiosta aikaisempaakin kaukaisemmaksi mahdollisuudeksi.