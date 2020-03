Koronavirus on näkymätön, hajuton ja mahdoton ihmisaistein havaita. Pienestä koostaan huolimatta koronavirus laittoi hetkessä maailman polvilleen. Kansakuntia on ahdingossa, hallitukset joutuvat rajoittamaan kansalaistensa oikeuksia, valtakuntien rajoja on suljettu. Suomessa on valtion määräyksestä suljettu julkisia tiloja ja koulut toimivat rajoitetusti. On poikkeustila – ensimmäinen sitten sotien.

Korona kouraisee koko yhteiskuntaa kovasti. Valtion, kuntien ja yksittäisten kansalaisten talous joutuu koville. Monien yritysten ylle on langennut viikatemiehen synkkä varjo. Jos kuu ja tähdet ovat siinä asennossa, että tilanne pitkittyy, tulee yritysten konkursseja vääjäämättä. Puhumattakaan yksityistalouksille koituvista huolista, jos työpaikkoja lakoaa kuin viljaa ukkoskuurossa.

On elvytyksen aika.

Valtion ja EU:n on tehtävä kaikki tarpeellinen, jotta vahingot saadaan minimoitua. Tukea on osoitettava kaikille yhteiskunnan sektoreille, jotta kunnat ja yritykset pysyvät pystyssä sekä työpaikat säilyvät. On selvittävä koronan kaivaman kuolemanlaakson yli. Elvytystoimien on oltava niin mittavia, että taantuman päättyessä on suomalaisella yhteiskunnalla iskukykyä kaikilla sektoreilla.

Olemme selvinneet aikanaan sotavuosista ja sotakorvauksista, joten selviämme kyllä tästäkin.

Perinteinen ja hyväksi tiedetty tapa taantumassa on infraan sijoittaminen. Nyt jos koskaan kannattaa laitaa liikkeelle mittavat ratahankkeet ja tieverkostojen uusinnat sekä peruskorjaukset. Samalla saadaan kuitattua pois tie- ja rataverkkojen korjausvelka. Tämä luo todellisia työpaikkoja, sekä parantaa yhteiskunnan logistiikkaa ollen myös tulevaisuuden investointi – ja palautuu mukavasti verotuloina yhteiskunnalle.

Elvyttäminen miljardiluokan investoinnilla infraan on todellinen vaihtoehto taantuman taittamiseksi.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 3.varapuheenjohtaja ja pääluottamusmies.