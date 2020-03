IPS/Ray Smith

Tukholman rauhantutkimuslaitos Siprin uuden raportin mukaan Yhdysvallat ja Ranska ovat merkittävästi kasvattaneet asevientiään. Erityisesti aseet ovat virranneet Lähi-itään, jossa Saudi-Arabia on maailman suurin aseiden ostaja.

Yhdysvallat valmisti kaikista maailmassa kaupatuista aseista 36 prosenttia. Ostajina oli 96 maata.

Venäjä on edelleen maailman toiseksi suurin aseiden viejä, mutta viimeisen viiden vuoden aikana sen osuus on laskenut ja on nyt 21 prosenttia. Ranska puolestaan on varmistanut asemansa kolmanneksi suurimpana asekauppiaana.

Mainittujen lisäksi suurimpia aseiden viejiä ovat Saksa ja Kiina. Yhteensä nämä viisi maata vastasivat 76 prosentista maailman aseviennistä vuosina 2015–2019.

Viidestä suurimmasta aseviejämaasta Ranska on kasvattanut vientiään eniten. Nyt se on saanut 7,9 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta asekaupasta sekä saavuttanut korkeimman tasonsa sitten vuoden 1990.

