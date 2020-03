Nelonen Media

Kisan edetessä jyvät ovat odotetusti erottuneet akanoista.

Tavallisena vuonna tässä vaiheessa kevättä suomifutiksen ystävät lehteilisivät kuola valuen kausiennakoita, löisivät ystäviensä kanssa vetoja, kaivaisivat kannatustamineita kaappien pohjalta ja seuraisivat silmä kovana luonnonnurmikenttien kasvua. Mutta nyt ei ole tavallinen vuosi, ja joudumme tyytymään korvikkeisiin.

Alkuvuoden ajan futiksen ystävät ovat voineet seurata Nelosella ja Ruudussa lähetettävää PlayOff-tositeeveesarjaa, jonka voittajalle on luvattu mairea, sadan tuhannen euron arvoinen pelaajasopimus Kuopion Palloseuraan. Realitylle tutun logiikan mukaisesti joka jakson jälkeen aina osa kokelaista tippuu pois, ja tätä kirjoitettaessa mukana on enää neljä pelaajaa ja esittämättä kaksi jaksoa.

Ohjelma on saanut futisväeltä sekä risuja että ruusuja. Monet ovat kiitelleet, että etenkin nyt pandemian aiheuttaman futispuutoksen aikana on mukava fiilistellä rakkaan lajin ja tuttujen hahmojen seurassa. Sarjassa valmentajina toimivat kaikille suomipalloa seuraaville tutut Keith ”Keke” Armstrong sekä Marianne Miettinen. Juontohommista vastaa vastikään uransa lopettanut Veikkausliiga-jyrä Sebastian Sorsa. Hauska detalji on myös se, että ohjelman pelikohtaukset selostaa Ruudun liigalähetyksistä tuttu Juuso Ikonen. Ainakin itselleni menneiltä kesiltä tuttu, miellyttävä ääni toi heti mukavan kotoisen olon.

Sarja on saanut myös varsin paljon kritiikkiä. Moni on ihmetellyt osallistujien huonoa tasoa ja ollut aidosti huolissaan, miten ihmeessä tuosta sakista saadaan seulottua edes yksi liigatason pelaaja. Tämä pohdinta on toki ainakin osin aiheellista: parissa ensimmäisessä jaksossa oli vielä mukana puulaakitason turisteja koettamassa

onneaan, mutta kisan edetessä jyvät odotetusti ovat erottuneet akanoista ja loppuvaiheessa mukana olevat pelaajat ovat kyllä ihan oikeita urheilijoita, joilla on taustaa varsin kovistakin seuroista.

Kenties tylyintä palautetta sarjalle antoi Italiassa valmentava Gert Remmel Pausa-podcastissa. Remmelin mukaan sarja ”vie futiskulttuuria taaksepäin” ja antaa sellaisen signaalin, ettei suomifutista tarvitse ottaa tosissaan.

Mielestäni Remmel huitoo tässä kritiikissä sivuun, sillä hän jättää tarkoituksella ymmärtämättä aivan olennaisen pointin: PlayOff on kilpailullinen viihdeohjelma, jonka tarkoitus on viihdyttää. Jos se sen varjolla saa vaikka jonkun pikkujunnun kiinnostumaan lajista ja menemään kesällä matsiin katsomaan telkasta tuttua pelaajaa, se on jo täyttänyt yhden tarkoituksensa. Se antaa yleiskuvan suomifutiksesta ihan yhtä paljon kuin vaikkapa Gordon Ramsayn Kauhukeittiö ravintolatoiminnasta – yhteisiä nimittäjiä on, mutta kyse on kuitenkin käsikirjoitetusta puolifiktiosta. Luulen, että katsojat ymmärtävät tämän kyllä.

Ja tässä mielestäni piileekin PlayOffin isoin ongelma: se ei ole tarpeeksi viihdyttävä. Osa ongelmasta sikiää siitä, että futarit nyt vain lähtökohtaisesti eivät tapaa olla mitään lupsakoita tarinaniskijöitä (vaikka Savossa ollaankin) vaan väläyttelevät osaamistaan vain vihreän veran puolella. Tästä syystä ohjelman lukuisat, kepeiksi tarkoitetut ja realityn formaattiin usein kuuluvat jutustelutuokiot ovat lähinnä vaivaannuttavia, mutta kun ukoille annetaan pallo, touhu muuttuu heti nautittavammaksi katsella.

Sarja kaipaisi paljon enemmän nimenomaan futikseen lajina liittyvää toimintaa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Erilaiset leikkimieliset kisailut – kuten edellisessä jaksossa nähty Sakari Kuosmasen esiintymishaaste – ovat toki hauskoja, mutta varsinaisen kisan päämäärän kanssa niillä on kovin vähän tekemistä. Nyt saattaakin käydä niin, että kisan voittaa vastoin kaikkia tositeeveen oletusarvoja pelaaja, joka ei ole pärjännyt näissä tehtävissä lainkaan – KuPS kun kuitenkin halunnee joukosta sen parhaan pelaajan, ei letkeintä hassuttelijaa.

Toinen ohjelman ärsyttävä piirre on tuotesijoittelun runsaus. Kuopiolaiset yritykset ovat sarjassa näkyvästi läsnä, ja niitä tuodaan esiin myös käsikirjoitetuissa repliikeissä välillä myötähävettävän tökerösti. Yhteistyökumppanit ovat tietenkin tätä päivää, mutta hienovaraisempi esillepano antaisi ammattimaisemman kuvan. Toistaiseksi meininki on ollut välillä tasoa ”tuotesijoittelu saattaa sisältää tositeeveetä”.

Kotimaista futisviihdettä ei kuitenkaan ole koskaan liikaa, joten kaikesta kitinästä huolimatta kyllähän tätä katsoo. Toki hommaa vähän häiritsee se, että koska ohjelma on kuvattu jo talvella, ovat netin nohevat matlockit ehtineet jo selvittämään osallistujien tämänhetkisen sopimustilanteen ja sen myötä arpomaan mahdollisen voittajan. Jatkossa reaaliaikaisempi toteutus olisikin parempi.

PlayOff Nelosella maanantaisin klo 17.30 sekä Ruutu.fi-palvelussa.